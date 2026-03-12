Obavijesti

Za ljubitelje elektronike: DJ Joseph Capriati stiže na BSH open air u Zagrebu, evo kada

Za ljubitelje elektronike: DJ Joseph Capriati stiže na BSH open air u Zagrebu, evo kada
Svjetska tech-house zvijezda nastupa 18. travnja na sunset setu u Tenis centru Maksimir i otvara novu sezonu BSH open-air događaja u Zagrebu

Jedan od najtraženijih DJ-eva i producenata današnje house i tech - house scene, Joseph Capriati, dolazi u Zagreb 18. travnja,  na prvi ovogodišnji BSH open air događaj koji će se održati na centralnom terenu Tenis centra Maksimir. Njegov nastup predstavlja jedno od najvećih gostovanja do sada na BSH eventima u Zagrebu. Ovo je prvi open air BSH događaj u 2026. godini,a sudeći po početku, bit će ovo najbogatija sezona, Ujedno, ovo je nemjerljiva promocija Hrvatske kao destinacije koja je dom nekima od najboljih glazbenih evenata u svijetu.

Capriati već gotovo dva desetljeća slovi za jednog od najcjenjenijih headlinera elektroničke scene. Tijekom karijere nastupao je u više od 70 zemalja na šest kontinenata, a njegova izdanja objavljivana su na poznatim labelovima poput CLR, Drumcode i Nervous Records, kao i na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Redimension Music. Diskografiju mu obilježavaju tri važna albuma – Save My Soul (2010), Self Portrait (2012) i Metamorfosi (2020).

Projekt Metamorfosi, koji Capriati posljednjih godina razvija na Ibizi, prerastao je u jedan od najprepoznatljivijih brendova na svjetskoj house i techno sceni. Nakon uspješne rezidencije u klubu Amnesia, 2025. pokreće novu Metamorfosi rezidenciju u klubu Hï Ibiza te objavljuje album GU47Č Joseph Capriati - Montreal za legendarni Global Underground, uz pokretanje vlastite izdavačke kuće Metamorfosi Records u partnerstvu s Insomniacom.

Setovi koje izvodi Joseph Capriati posebno su poznati po izraženom grooveu, koji predstavlja jedan od glavnih elemenata njegovog zvuka. Capriati u svojim nastupima često koristi duboke, ritmične bas linije i perkusije koje stvaraju konstantan pokret na plesnom podiju. Umjesto naglih prelaza, njegov stil se zasniva na postepenom građenju ritma, gdje groove postaje sve izraženiji kako set napreduje.

Njegov dolazak u Zagreb nastavlja niz velikih gostovanja koje je kroz godine organizirao BSH Events, kolektiv koji je postao sinonim za vrhunske open-air i klupske događaje elektroničke glazbe u hrvatskoj metropoli. BSH je do sada u Zagreb doveo neka od najvećih imena svjetske scene, a njihovi eventi poznati su po pažljivo odabranim lokacijama, vrhunskoj produkciji i jedinstvenoj atmosferi koja spaja glazbu, urbani prostor i publiku.

Sunset nastup Josepha Capriatija u Maksimiru tako nastavlja tu tradiciju, publiku očekuje poseban open-air koncept uz zalazak sunca na terenima Centra Maksimir, gdje će jedan od najvećih DJ-eva današnjice predstaviti svoj prepoznatljiv, energičan i emotivan zvuk.

Događaj počinje u 15:00, jeftinije ulaznice moguće je kupiti sa zadnjim ulazom do 16:00, dok su nešto skuplje dostupne sa zadnjim ulazom do 17:30, a sve su dostupne putem platforme Entrio.hr.

