Maja zablistala u prvoj epizodi 'Supertalenta': Za upečatljivu kombinaciju zaslužan je Grubnić

Emisija 'Supertalent' vratio se na male ekrane i to sa svojom jubilarnom desetom sezonom.

U njemu i ove sezone gledamo Martinu Tomčić, Fabijana Pavla Medvešeka, Davora Bilmana i Maju Šuput koja se već u prvoj emisiji pojavila u spektakularnom outfitu.

Pjevačica se transformirala u buket cvijeća u kombinaciji koja definitivno nije za svakoga. Nosila je ružičasti korzet preko bijele košulje koja je poslužila kao haljina. Kako je u Supertalentu najbitniji gornji dio kombinacije, jer Maja ipak većinu vremena sjedi za stolom žirija, na ramenima je imala mnoštvo upečatljivih cvjetnih detalja.

Maja se kombinacijom pohvalila na svom Instagramu.

- Preuzbuđena sam - napisala je pjevačica uz fotografiju.

Sve je dodatno začinila ružičastim šeširom, a i za ovu je kombinaciju zaslužan njezin vjerni stilist Marko Grubnić.

- Odmah na početku ću vam otkriti da će ovo biti zasigurno najbolja sezona do sada, bar kada su u pitanju Majinih outfita... Slobodno očekujte neočekivano, tj očekujte sve, doslovno... Svaka nova sezona uvijek nam je novi izazov kako nadmašiti prošlu... Bit' ću potpuno iskren, malo ne skroman, ali potpuno realan i reći ću vam sada we did it... - napisao je Marko na svom Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira s pjevačicom.