Za Oliverom plakali u studiju: 'Bio je skroman i jednostavan'

Nova sezona ''A strana'' počela je emisijom u čast Oliveru Dragojeviću. Zorica Kondža, Vanna, Hari Rončević, Nina Badrić, Goran Karan, Tony Cetinski, Damir Urban, Petar Grašo samo su neki od Oliverovih prijatelja koji su se okupili te se prisjetili zajedničkih trenutaka, suradnji, tuge, smijeha i veselja.

- Bez obzira koliko davno su nastale njegove pjesme, one su obilježile djetinjstva mnogih generacija - započeo je voditelj. Na pozornicu se popeo Goran Karan te otpjevao Oliverovu baladu ''Zalenu granu s togom žuta voća''.

Splitska pjevačica, Zorica Kondža upoznala je Olivera dok je radila kao prateći vokal. S Dragojevićem je snimila emotivni duet ''Ti si moj san'' koji je u emisiji ''A strana'' izvela s Jacquesom Houdekom.

- Sjećam se našeg prvog susreta. Imala sam samo 20 godina. Bio je sedmi mjesec. Upoznala sam ga na Hvaru. Rekao mi je: ''Ej mala, čua san za tebe. Bit će nešto od tebe'. U tom trenutku već je bio velika zvijezda. Uvijek je podržavao svoje kolege. Volio je vrhunske pjevače, ali i glazbenike. I još jedna bitna stavka. Uvijek je prvo bio čovjek pa tek onda glazbenik - otkrila je Zorica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevač Marko Tolja prisjetio se trenutka kada je prvi put zapjevao sa svojim najvećim uzorom. Oliverom Dragojevićem.

- Prije desetak godina zvoni mi telefon. 'Sićaš li me se?', pitao me Oliver. Pa tko bi njega zaboravio? Bio je najskromniji. Radio je svjetsku turneju te me zamolio da mu pjevam prateće vokale - dodao je Marko Tolja.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

I Houdek zahvaljujući Oliveru ima uspomenu za cijeli život. Zajedno su pjevali na koncertu u Lisinskom, a kako je došlo do suradnje, Jacques nikada neće zaboraviti.

- Imao sam koncert u Lisinskom. Bilo je to prije 13 godina. Mjesec dana skupljao sam hrabrosti uzeti telefon u ruke te nazvati Olivera. Želio sam da mi se pridruži na koncertu. S obzirom na to da je ostalo nekoliko dana do koncerta odlučio sam ga nazvati. 'Ej mali. Šta ti triba? Je li triba pivat? Hoćemo jednu tvoju, a jednu moju?, rekao je Oliver. Najveći su uvijek bili najskromniji- otkrio je Houdek.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ja ga pamtim kao čovjeka koji se nikada nije plašio reći ono što misli o glazbi - rekao je Goran Karan.

Foto: Marko Ercegović

Nakon što se spustila s pozornice, Vanna je otkrila kako je obožavala surađivati s Oliverom jer je, kako kaže, bio najjednostavnija osoba.

- Dragi gledatelji i mi znamo da nismo Oliver. Pjesme su tu. One će ostati zauvijek. Treba ih pjevati. S Oliverom nikada nije bilo filozofiranja. Sve je bilo jednostavno - rekla je Vanna.

Foto: Danijel Berkovic/Pixsell

Tony je Oliveru poručio da je bio veliki čovik i učitelj. Ispričao je kako je i zašto nastao njihov zajednički duet 'Morski vuk',

- Oliver je te godine snimao pjesmu 'Lijepa bez duše. Zvao me da dođem u studio kako bi mu otpjevao prateće vokale. Kada sam došao u studio, Oliver je već otišao. Odradio sam svoj dio. Nekoliko godina nakon snimao sam album. Oliver je samo došao u moj studio, snimio pjesmu 'Morski vuk' te mi rekao 'kako si ti meni piva vokale, tako ti sad imaš duet' - prisjetio se Cetinski.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Ne poznam čovjeka koji ne voli Oliverove pjesme. Kada bih morala izdvojiti samo jednu pjesmu to bi uvijek bila 'Nocturno' - otkrila je Nina Badrić.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Oliverov sugrađanin Petar Grašo prisjetio se dana kada su Oliver i on napravili 'mali problem' u hotelu.

- Imali smo koncert u Makedoniji. Oko 4 ujutro spustili smo se u predsoblje hotela. Oliver je krenuo svirati klavir, a ja sam zapjevao. Dva sata nakon dolazi osoblje hotela te nas zamoli da izađemo jer su se gosti žalili. Samo stranci, a ne naši ljudi - rekao je Petar Grašo.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Oliver pjeva kroz moje čelo gdje god da ja idem. Moj najveći dječački san bio je zapjevati s Oliverom. I ostvario se - rekao je Stjepan Hauser.

Foto: Harry Uzoka/Instagram