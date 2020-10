Jo\u0161 jedna stvar o kojoj obi\u010dni smrtnici mogu samo sanjati. Cage je kupio dva. Ukupno je za njih izdvojio oko 50 milijuna kuna. Tamo obo\u017eava provoditi ljeta i vjerojatno kontemplirati o idu\u0107im kupovinama.

Iako je nekad na računu imao milijardu kuna, glumac Nicolas Cage sad vrijedi 'tek' 150 milijuna kuna. A jasno je i zašto. Jer kad hobotnicu platite milijun kuna, a imate i strast prema europskim dvorcima, lova brzo ode...

<p>Oskarovac <strong>Nicolas Cage</strong> (56) boravi u Dubrovniku gdje počinje snimanje još jednog filma u ovoj godini. Nekoliko se dana špekuliralo je li holivudska zvijezda doista došla u Hrvatsku, no 'otkrio' ga je i špekulacije potvrdio gradonačelnik <strong>Mato Franković</strong>.</p><p>Holivudski glumac u našem će gradu ostati oko mjesec dana, a snimanje je upravo započelo. Redatelj filma je <strong>Tom Gormican</strong>, a Cage će na velikom platnu utjeloviti samog sebe i to dok pokušava dobiti ulogu u filmu <strong>Quentina Tarantina</strong>.</p><p>Inače, Nicolasa znamo kao odličnog glumca, ali znamo ga i kao užasnog glumca. Snimio je neke odlične filmove, ali i nekoliko njih užasnih. Kako na filmu, tako i u stvarnom životu, od Nicolasa Cagea možete očekivati neke zaista čudne stvari. Iako je početkom 2000-ih bio jedan od najbogatijih glumaca u Hollywoodu te se njegovo bogatstvo procjenjivalo na više od milijardu kuna, danas vrijedi sedam puta manje. I još može biti sretan s tim. Jer neko vrijeme dugovao je 50 milijuna kuna poreza i morao je rasprodavati imovinu. Zato je brzo počeo prihvaćati svaku ulogu koja mu se nudila, što objašnjava puno toga. </p><p>A kako je lova nestala? Kako uopće potrošiti milijardu kuna? Na što? </p><p>- Jednostavno. Brzo. Na čudne stvari - vjerojatno bih vam odgovorio Nicolas Cage na ovo pitanje.</p><p>Pa krenimo u pregled najluđih kupovina ovog omiljenog filmskog čudaka.</p><h2><strong>10. Četiri jahte i avion</strong></h2><p>Okej, ovo i nije toliko ludo. Velik dio zvijezda ima nekakvu jahticu, nešto manji dio i avion. A Nicolas Cage svakako je velika filmska zvijezda. S velikim apetitom. Njemu je jedna jahta bila nedovoljna, pa je nabavio četiri. Nije htio neki mali bezvezni avion, već Gulfstream 1159A turbojet vrijedan 25 milijuna kuna. Da stvar bude još bizarnija, Cage nije jahte kupovao jednu po jednu. Ušetao čovjek u dućan i odmah "Može četiri komada". Kao da krafne. Cijena četiri jahte? Oko 120 milijuna kuna.</p><h2><strong>9. Ukleta vila</strong></h2><p>Kad nešto desetljećima slovi za ukleto, onda je dosta teško to prodati. Nema baš puno ljudi na svijetu koji bi živjeli na takvom mjestu, pa je agent za nekretnine valjda nazvao jednog od rijetkih zainteresiranih za ovu vilu u New Orleansu, Nicolasa Cagea, kojeg je, ma tko bi rekao, građevina oduševila i kupio ju je na licu mjesta za 30 milijuna kuna. Kuća je u prošlosti pripadala bogatoj robovlasnici koja je tamo mučila neposlušne robove. Ni Cage, koliko god ludast bio, nije dugo izdržao tamo. Dvije godine kasnije prodao ju je za 20 mil. kn. Ionako ju je kupio, kako je sam rekao, jer se nadao da će tamo uspjeti napisati dobar horor, ali nikako nije stigao baciti se na to...</p><h2><strong>8. Dva otoka na Bahamima</strong></h2><p>Još jedna stvar o kojoj obični smrtnici mogu samo sanjati. Cage je kupio dva. Ukupno je za njih izdvojio oko 50 milijuna kuna. Tamo obožava provoditi ljeta i vjerojatno kontemplirati o idućim kupovinama.</p><h2><strong>7. Piramida grobnica</strong></h2><p>Za smrt - pripremljen! Iako i nije najstariji čovjek na svijetu, Cage već zna sve detalje svojeg sprovoda. Sebi je za 50. rođendan poklonio grobnicu u obliku piramide od tri metra. Na njoj stoji latinski natpis "Omni ab uno", u prijevodu - Sve iz jednoga. Cijena nije poznata, no strani mediji nagađaju da je iskeširao oko dva mil. kuna za mjesto i radove. </p><h2><strong>6. Krokodil i morski pas</strong></h2><p>U jednom od svojih 15 domova, ali o tome kasnije, Cage je držao krokodile.</p><p>- Njegova kuća je kao zoološki vrt. Ima na desetine raznih životinja koje šetaju vrtom - ispričali su Cageovi gosti. A osim krokodila, odlučio je kako mu je potreban i morski pas, kojeg je držao u vodenom kompleksu, naravno u sklopu jedne od svojih 15 vila.</p><h2><strong>5. Lubanja mongolskog dinosaura</strong></h2><p>Nakon ovog događaja tanka je granica između Cageovih filmova i njegova stvarna života, zaključili su fanovi, kad su saznali da Cage mora vratiti lubanju mongolskog dinosaura vladi te države. Naime, Cage je na aukciji za dva milijuna kuna kupio lubanju Tarbosaurusa. U nadmetanju je pobijedio Leonarda Di Caprija, kojeg je, iz nekog razloga, također zanimala lubanja. Ali Leo ima sreće što je nije kupio. Koju godinu poslije, otkriveno je da je ta lubanja na aukciji bila ukradena, pa ju je glumac morao vratiti.</p><h2><strong>4. Smanjene glave</strong></h2><p>Tsanse ili smanjene glave su, kako ih <a href="https://www.nationalgeographic.rs/vesti/5683-sta-su-to-tsanse-ili-smanjene-glave.html">NationalGeographic</a> opisuje "Odsječene i posebno pripremljene ljudske glave koje se koriste u ritualne svrhe ili kao trofeji. Lov na glave odvijao se u mnogim dijelovima sveta, ali je njihovo smanjivanje dokumentirano jedino u sjeverozapadnom dijelu Amazonske prašume". Zašto netko to želi posjedovati, ne znamo.</p><h2><strong>3. Dva europska dvorca i 15 vila</strong></h2><p>Jer mu njegovih 15 vila, koje je u to vrijeme posjedovao, nije bilo dovoljno. A među njima je bila i ona u Kaliforniji vrijedna 150 mil. kuna, ona u Vegasu vrijedna 60 mil. kn... Prva od dva dvorca, onaj u Njemačkoj, kupio je 2006. za 17 mil. kn. </p><p>- Istraživao sam puno o mitologiji i put me odveo na ta mjesta - rekao je Cage, koji je, nekoliko godine poslije, kupio i drugi dvorac. Tog u engleskom Midfordu platio je 60 mil. kn.</p><h2><strong>2. Superman strip </strong></h2><p>Glumac, koji je umalo i postao Superman, ponosni je vlasnik kolekcije stripova vrijedne 15 milijuna kuna. Najviše je izdvojio za prvi broj Supermana, nešto manje od milijun kuna.</p><h2><strong>1. Hobotnica</strong></h2><p>Najluđa kupovina svakako mora biti hobotnica koju je platio milijun kuna. A ima i dobro objašnjenje</p><p>- Ona mi je pomogla da budem bolji glumac - tvrdi Cage. Što reći?</p>