<p>Oskarovac<strong> Nicolas Cage</strong> (56) već nekoliko dana boravi u Dubrovniku, doznaje <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/nicolas-cage-vec-danima-u-tajnosti-boravi-u-dubrovniku-i-ne-izlazi-iz-hotela-1435518" target="_blank">Večernji list</a>. Tamo će ostati narednih mjesec dana jer snima novi film 'The Unbearable Weight Of Massive Talent'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odgođeni Oscari</strong></p><p>S njim je u Dubrovniku čileanski glumac <strong>Pedro Pascal </strong>(45), najpoznatiji po ulozi Oberyna Martella u četvrtoj sezoni 'Igre prijestolja'.</p><p>Nicolas Cage u novom filmu glumi fiktivnu verziju sebe i, kako piše u scenariju, pokušava dobiti ulogu i filmu Quentina Tarantina. Nicolasu su scenaristi objasnili da je cilj filma odavanje počasti njegovim ulogama. </p><p>Ovo nije prvi put da je ovaj Oscarovac došao u Hrvatskoj. Bio je ovdje prije 11 godina zbog snimanja filma 'Lov na vještice'. Tada je bio na rtu Kamenjak, najjužnijem dijelu istarskog poluotoka. No, to je snimanje bilo jednodnevno. </p>