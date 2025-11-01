Obavijesti

Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume

Jedna od najljepših glumica vraća se na male ekrane u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Iza nje je već pola stoljeća karijere, a i dalje se s lakoćom preobražava iz uloge u ulogu. Tako je bilo i na našem fotografiranju. Nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu, stigla je pred objektiv i postala Ava Gardner.
Vejnović je debitirala s 16 godina u filmu 'Prijeki sud', a mnogi je pamte po zapaženim ulogama poput Anđe u kultnom 'Banoviću Strahinji', Ruženjke u 'Varljivom ljetu '68.' te kao Slave Raškaj u filmu '100 minuta slave', za koji je pisala scenarij i bila producentica. | Foto: PROMO
