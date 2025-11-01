Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume

- Nisam imala puno susreta s njima pa ne mogu govoriti kao netko tko ih dobro poznaje. Sa Salmom Hayek imala sam jednu scenu, koja se snimala cijeli dan, dosta zahtjevnu i kompliciranu zbog raznih efekata jer se radilo o SF-u. Koliko smo se taj dan na setu kao kolegice družile, bila je vrlo ugodna, draga i ni po čemu ne bih rekla da se ponaša kao zahtjevna diva. S Penelope Cruz sam radila nešto dulje, snimale smo 20-ak dana. Također je bila vrlo ugodna, draga i zabavna - prisjetila se. | Foto: Instagram/ kolaž