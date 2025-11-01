Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume

Jedna od najljepših glumica vraća se na male ekrane u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Iza nje je već pola stoljeća karijere, a i dalje se s lakoćom preobražava iz uloge u ulogu. Tako je bilo i na našem fotografiranju. Nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu, stigla je pred objektiv i postala Ava Gardner.
Vejnović je debitirala s 16 godina u filmu 'Prijeki sud', a mnogi je pamte po zapaženim ulogama poput Anđe u kultnom 'Banoviću Strahinji', Ruženjke u 'Varljivom ljetu '68.' te kao Slave Raškaj u filmu '100 minuta slave', za koji je pisala scenarij i bila producentica.
Od tada je ostvarila više od stotinu uloga na filmu, televiziji i u kazalištu, uključujući i one u popularnim serijama poput 'Zabranjene ljubavi', 'Ponos Ratkajevih', 'Larinog izbora' i 'Kud puklo da puklo'..
- Na samom početku, primjerice u 'Zabranjenoj ljubavi', publika nije još bila naviknuta na žanr domaćih telenovela, nisu navikli da nekoga gledaju svakodnevno. Bilo je svakakvih reakcija na Viktoriju Novak, pogotovo djeca koja bi znala vikati: "Mama, evo one zločeste tete!" To mi je bilo smiješno, poslije se to smanjilo. Uloge se mijenjaju, nekad glumiš pozitivan i dobar lik, a nekad zločesti. Ali i kad igram negativku, nađem prostora da mi bude zabavno i da gradim karakter koji ima nijanse - ispričala nam je glumica.
Uz sve uloge u domaćim projektima, Vejnović je imala priliku raditi i uz svjetske zvijezde poput Salme Hayek i Penélope Cruz.
- Nisam imala puno susreta s njima pa ne mogu govoriti kao netko tko ih dobro poznaje. Sa Salmom Hayek imala sam jednu scenu, koja se snimala cijeli dan, dosta zahtjevnu i kompliciranu zbog raznih efekata jer se radilo o SF-u. Koliko smo se taj dan na setu kao kolegice družile, bila je vrlo ugodna, draga i ni po čemu ne bih rekla da se ponaša kao zahtjevna diva. S Penelope Cruz sam radila nešto dulje, snimale smo 20-ak dana. Također je bila vrlo ugodna, draga i zabavna - prisjetila se.
Iako nosi titulu jedne od najljepših glumica, Sanja ne voli isticanje izgleda.
Puno joj je važniji rad.
Iza nje su brojne nominacije, priznanja i laskave titule, među kojima i ona s IMDB-a - najljepše glumice svijeta iznad 40 godina.
Na pitanje kako održava formu, odgovorila je jednostavno: 'Jedem jako zdravo, jako mi je važna kvaliteta namirnica, rijetko pijem kavu, volim dobre čajeve, ne pijem alkohol. A što se forme tiče, na njoj se mora raditi, vježbati'.
