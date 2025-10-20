Obavijesti

PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Piše Marinela Mesar,
Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija

Žanamari je ponovno privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta svojim stilom pokazala je kako zna spojiti casual i edgy look u savršenoj mjeri. Na svojem Instagram profilu pohvalila se fotografijom na kojoj je ukombinirala plavkasti body koji je, uparen s klasičnim trapericama, istaknuo njezinu savršenu figuru. Outfit je upotpunila bordo kožnom jaknom, koja je cijelom izgledu dala dozu stava i elegancije te crnom šiltericom.  

- OG vještica baš kao što jesam. Ne treba mi maska ​​za Noć vještica. Ležerno plašim ljude samo noseći tenisice i traperice - napisala je u opisu ispod fotografije, dok su pratitelji u komentarima pohvalili njen modni odabir.

'Ove boje ti top stoje', 'Vrućina', 'Neka si rekla!', 'Razina stila...Nedostižna', 'Prekrasna dušo', 'Super kul izgled', pisali su joj. 

Žanamari je još jednom pokazala da moda može biti i jednostavna i efektna. Od donedavnog poziranja u bikinija do bodyja i kožne jakne - njezin stil ostaje inspiracija svima koji žele spojiti casual i chic izgled.

