Zabrane baš nikad nisu donijele ništa dobrog, pogotovo u glazbi i kulturi: Društvo se polarizira

Zbog sigurnosnih razloga primorani smo otkazati nastup grupe Let 3 na festivalu KulaKula 3. 8. u Kuli Kamerlengo. Festival KulaKula oduvijek je bio mjesto dobre zabave, atmosfere i dobrodošlice za sve. Ne želimo to kompromitirati i zato smo primorani na ovaj potez. Let 3 zamijenit će Psihomodo pop i vjerujemo kako nas očekuje odlična zabava uz njih, Konstraktu i Zemlju gruva te Jovanottijevu predgrupu - talijansku senzaciju The Sweet Life Society.