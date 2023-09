Zac Efron i njegov brat pozirali bez majice, muškarci u strahu: 'Cura mi ovo ne smije vidjeti'

Zac Efron (35) i mlađi brat Dylan Efron (31) pozirali su bez majice, a obojica su pokazali isklesani torzo. Oduševljenja, posebice od ženske strane publike, nije nedostajalo.

Tijekom vožnje brodom na jezeru Coeur d'Alene braća su odlučila skinuti majice i pohvaliti se trbušnim mišićima.

Nasmijanih lica, zagrlili su se i pozirali za fotografije koje je glumac podijelio na Instagramu.

Komentari su se samo nizali.

- Moj budući muž; Kakvo tijelo - pisali su.

- Molim te, Bože, moja djevojka ovo ne smije vidjeti - našalio se jedan pratitelj.

Zac je uključio i videosnimke na kojima on i Dylan vježbaju zamah u golfu.

Foto: Instagram

Slavni glumac često ističe kako ima blizak odnos s bratom koji je poznati producent. Od posljednjih filmova na kojima je radio je blockbuster 'Zvijezda je rođena', kao asistent izvršnog producenta.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Podsjetimo, nedavno je australska manekenka Perrie Kapernaros otkrila detalje o navodnim seksualnim 'sklonostima' glumca u novoj epizodi svog podcasta 'This One Friend'. Naime, Zac je preferirao oralni seks pa ju je to čudilo.