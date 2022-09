Zac Efron negirao glasine o plastičnim operacijama: 'Skoro sam umro zbog ozljede vilice'

Glumac Zac Efron (34) u intervjuu za ET je podijelio detalje o nesreći u kojoj je ozlijedio čeljust i zamalo umro te je stao na kraj glasinama koje kruže internetom o tome kako se podvrgnuo plastičnim operacijama.

- Majka mi je rekla da internetom kruže brojni tračevi. Ne koristim internet toliko često tako da ne obraćam pažnju na zle jezike - rekao je Zac u intervjuu i dodao da mu je život bio ugrožen zbog nesvakidašnje nesreće koja ga je snašla.

Nesreća se dogodila 2013. kada se Efron poskliznuo na mokrom podu dok je u čarapama trčao kroz svoju kuću. Pri padu je udario glavom o granitnu fontanu i izgubio svijest. Kad se probudio brada mu je "visila" s lica i morao je hitno na operaciju.

- Situacija se isprva može činiti smiješnom, ali skoro sam umro. Onesvijestio sam se. Kada sam se probudio, shvatio sam da se moja vilica doslovno odvojila od ostatka lica - ispričao je.

Intervju u kojemu je razotkrio tajnu njegove 'nove' vilice je zapravo bio u sklopu promoviranja njegovog novog filma 'The Greatest Beer Run Ever'. U filmu utjelovljuje lik Johna 'Chickieja' Donohuea, koji 1967. napušta New York kako bi odnio pivo svojim prijateljima iz djetinjstva u vojsci dok se bore u Vijetnamu.

Ovaj Hollywoodski glumac, postao je miljenik tinejdžerica ulogom u filmu 'High School Musical' iz 2006. kada je imao svega 18 godina.

