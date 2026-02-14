Zadnji film Duška Valentića u Hollywoodu: Maestralna uloga

Hrvatska kinematografija bogatija je za još jednu prestižnu nominaciju, a posebno je dirljiva zbog činjenice da se radi o filmu u kojme je legendarni Duško Valentić odigrao svoju posljednju ulogu prije nego nas je napustio u lipnju 2024. Kratkometražni igrani film 'Samoća/Lonely' redatelja i producenta Bobbyja B. Grubića, snimljen je po kratkoj priči Mire Gavrana.

Uvršten je u službeni natjecateljski program 27. Hollywood Reel Independent Film Festivala (HRIFF), koji se održava od 4. do 14. ožujka 2026. u Los Angelesu. Riječ je o 20. festivalu na kojem je ovaj nagrađivani film službeno selektiran, čime nastavlja svoju američku festivalsku turneju s nadolazećim projekcijama u Južnoj Karolini i Arizoni.

Radnja filma govori o teško bolesnom staracu, razočaranom svojim životom, koji se želi vratiti voljenoj riječi, gdje se uvijek osjećao najsretnijim, te želi objaviti zbirku pjesama kao svoju životnu ostavštinu. Potpuno sam, željno iščekuje posjet svojih nećaka, koje je odgojio kao svoje sinove, no oni samo čekaju što će od njega naslijediti. Starac ne dobiva od njih potrebnu ljubav i utjehu. Nadu pronalazi u neočekivanom prijateljstvu s cimerom s kojim dijeli mnoge interese...

- Duško Valentić ostvario je maestralnu oproštajnu ulogu koja ostavlja snažan emocionalni trag - stoji u najavi. Partner mu je Sven Jakir, a u ostalim ulogama nastupa uz Gorana Grgića, Petru Kurtelu, Jakova Gavrana i Mladena Gavran.

Foto: PROMO

Film je predstavljen na domaćim premijerama u Zagrebu, Vukovaru, Hvaru, Sisku i Šibeniku, dok je u inozemstvu premijerno prikazan u Parizu, Rimu, Sofiji, Bengaluruu (India), Dubaiju, San Diegu (Kalifornia), Lafayette (Louisiana) i drugim gradovima.

- Uistinu sam zahvalan prijemom našeg filma diljem svijeta, budući da je sniman na hrvatskom jeziku, a nedugo nakon snimanja glavni glumac je, nažalost, preminuo. Utjeha nam je svima što se, zahvaljujući 'Samoći', Valentićevo bivanje među nama nastavlja na najljepši mogući način. Ponosan sam na cijelu ekipu i na put kojim 'Samoća' nastavlja živjeti - rekao je redatelj Bobby B. Grubić.

Hrvatsko-američki filmski redatelj trostruki je dobitnik prestižne nagrade EMMY, dok je Gavran najprevođeniji i u kazalištima najizvođeniji hrvatski kazališni pisac. Nakon završetka rada na filmu ovaj tandem priprema dugometražni igrani film i televizijsku seriju 'Urotnici' o Zrinskom i Frankopanu, prema istoimenoj Gavranovoj kazališnoj drami iz 1984. godine.

Zagreb: U 75. godini preminuo poznati glumac Duško Valenti? | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL