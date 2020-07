Zadruga 3: Obiteljsko nasilje, tučnjave i silikonske ljubavnice

<p>Kontroverzni reality show 'Zadruga' osvojio je domaće, ali i strano tržište. Seks, skandali, tučnjave i svađe postali su dio svakodnevice, a milijuni gledatelja od 0 do 24 sata prate svaki korak omiljenih zadrugara. I nakon deset mjeseci vrijeme je došlo za veliko finale u kojem će najveći reality igrači 'odmjeriti snage'. </p><p>Treću sezonu showa obilježila je obitelj Djogani. Pobjednica druge sezone <strong>Luna Djogani </strong>(23), njezina mama <strong>Anabela</strong> i tata <strong>Gagi </strong>našli su se u središtu realityja nakon što su krenuli iznositi 'prljavo rublje' jedni o drugima. </p><p>Majka je za kćer pričala da je poremećena djevojka koju muškarci iskorištavaju, a bivšeg supruga optužila je za ozbiljna djela. Otkrila je kako ju je tukao tijekom trudnoće, kako je zbog jakih udaraca pobacila dvoje djece, a masnice prije nastupa pokrivala je jakom šminkom... Najljepše riječi nije imala niti za Luninog dečka<strong>, Marka Miljkovića</strong> za kojeg je pričala kako je dugogodišnji narkoman. No sve to nije ostalo samo na teškim uvredama već je došlo i do fizičkog obračuna. </p><p>- Imaš dvoje maloljetne djece, a stan ti miriše po marihuani. Kurvo, raspala. Ti si klošarka koja je ostavila kćer Ninu i otišla s Lunom u Švedsku. Mala nije imala što jesti. Ostavila si ju gladnu. Zvala je mene da joj donesem 120 kuna kako bi si kupila hranu - vikao je Marko na svoju buduću punicu.</p><p>No to nije jedini skandal koji se dogodio ove sezone. Jedna od glavnih tema bili su i ljubavnici <strong>Maja Marinković</strong> (24) i <strong>Marko Janjušević Janjuš. </strong></p><p>Njihova veza započela je u realityju prije šest mjeseci, a nakon što su gledatelji saznali da su gore navedeni natjecatelji u strastvenom odnosu, nizali su uvrede i psovke na njihov račun. </p><p>Zašto? Naime, Marko je oženjen, a s dugogodišnjom suprugom ima i maloljetno dijete. To im, sudeći po ponašanju, nije predstavljalo problem sve do trenutka kada Maja nije otkrila kako je seksualno zadovoljavala svog ljubavnika. </p>