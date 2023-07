Zagreb Classic na Tomislavcu: Ni loše vrijeme nije ga pokvarilo

"Lijepa naša" i "Oda radosti" izvedeni su u subotu na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava za kraj Zagreb Classica. Vrijeme je spriječilo spektakularan koncert na otvorenom, "zaustavilo" je izvedbe Verdija, Mozarta, Gotovca, Bizeta, Puccinija... No vrijeme nije pokvarilo ukupan dojam ovogodišnjeg Zagreb Classica.

Štoviše, samo smo dobili potvrdu da je takav program potreban glavnom gradu. Bila je to uživancija za "klasičare", ali i sve druge, koji će na otvorenom i u sjajnoj kulisi doći poslušati i "ozbiljan program". Na kulturno uzdizanje neki su poveli i svoje ljubimce, bila je to hvalevrijedna sinergija prirode i glazbe.

Serija ovakvih koncerata na otvorenom u Zagrebu je počela 2016. godine. I od prvog dana oduševila je publiku.

- Djela hrvatskih i svjetskih skladatelja, za ljubitelje klasične glazbe i one koji će to upravo postati, sinergijom talenta umjetnika izvode glazbenici potvrđeni na prestižnim svjetskim pozornicama. No zagrebačka je ipak posebna. Zagreb Classic open air svi, iako svatko iz svoje perspektive, vole iz istog razloga: zbog pažljivo odabranog programa, prekrasnog ambijenta i one toliko važne kemije glazbe, izvođača, publike i atmosfere grada - najavili su ovogodišnji program iz Turističke zajednice Grada Zagreba.

Subotnji je koncert imao biti i povodom obilježavanja desete godine ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Vrijeme je, nažalost, spriječilo kompletan program.