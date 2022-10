Zagreb ipak 'glumi' Zagreb u novom akcijskom trileru s Kate Beckinsale: 'Set je vrlo opasan'

Akcijski triler 'Canary Black', u kojemu glavnu ulogu ima glumica Kate Beckinsale (49), uskoro se počinje snimati u Zagrebu, koji će u tom visokobudžetnom filmu 'glumiti' sam sebe.

Producent Carsten H. W. Lorenz, gost konferencije PROFilm Days koja se održava u utorak u Zagrebu, kaže da su u proteklih devet tjedana pronašli lokacije, a sa snimanjem počinju za dva tjedna.

Dosad je snimao u 26 zemalja, no nikada u Hrvatskoj o kojoj je, kaže, od kolega čuo samo pohvale. "Mi smo mala zajednica producenata i usmena predaja nam je jako važna."

Radio je hitove "Dan nezavisnosti: Nova prijetnja", "Greenland: Posljednje utočište" i "Bitka za Midway", sa zvijezdama poput Woodyja Harrelsona, Gerarda Butlera i Billa Pullmana, no o novom filmu Pierrea Morela, u čijem je središtu agentica CIA-e koja pokušava spasiti otetog supruga, još nije htio previše govoriti.

Film se trebao snimati u Pragu, no kako je to propalo tražili su mu najsličnije lokacije. "Nije bilo puno opcija, razmatrali smo Grčku, Tursku, Srbiju, no odabrali smo Hrvatsku", dodao je, otkrivši da će se film snimati i u Rovinju koji će 'glumiti' Tokio.

Unaprijed se ispričao što će za pojedine scene, poput automobilskih potjera, morati blokirati promet.

"Puno je priprema i sigurnosnih mjera potrebno kada se snimaju akcijske scene, moramo se pobrinuti za svaki detalj, ni pas ne smije utrčati na set jer je to preopasno", rekao je.

"Canary Black" snima u suradnji s Igorom Nolom iz MP filmske produkcije koji je u Hrvatsku već doveo film "Čuvaj me s leđa" (Salma Hayek, Rayan Reynolds, Samuel L. Jackson) te serije "Ipcress File", "McMafia".

Kaže da želi raditi tako velike projekte kako bismo pokazali što sve možemo, a kroz poreze i slično grad će dobro zaraditi od ovog filma, zaposlit će se 380 ljudi, 1200 statista, 18 uloga imaju hrvatski glumci (jedna će glumica čije se ime još ne smije otkriti imati četvrtu ulogu po važnosti).

"Moramo biti spremni za ovakve projekte pa molimo građane za razumijevanje. Cijeli se film događa u jednoj noći, imamo puno noćnih snimanja, pedeset posto na otvorenom", rekao je. "Jackie Chan je davno snimao u Zagrebu, ovaj film donosi isti tip akcije, to je nešto što će ljudi voljeti gledati", napomenuo je.

Tanja Blažević, voditeljica ureda Filming in Croatia pri HAVC-u, rekla je kako je u Programu poticaja od 2012. bilo 109 projekata, a potrošnja ostvarena u Hrvatskoj za njihovu produkciju prešla je 1,66 milijardi kuna.

"Snimalo se najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji, potom u Zagrebu i Rijeci, a analize za period od 2012. do 2018. pokazuju da je svaka uložena kuna vratila 11,6 kuna gospodarskog učinka", istaknula je.

Po njezinim riječima, turizam ima najveće koristi tijekom snimanja, ali i kasnije jer ljudi žele posjetiti lokacije na kojima se film snimao, za što je najbolji primjer 'Igra prijestolja'.

"Procjenjuje se da između 12 i 15 posto od ukupnog budžeta projekta odlazi na smještaj, a za ovu godinu, s rekordnih 350 milijuna kuna za 14 projekata, to je oko 41 milijun kuna samo na smještaj", ustvrdila je.

