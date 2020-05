Zagrebačka filharmonija kreće s koncertima na otvorenom...

Zagrebačka filharmonija ne staje sa svojim programom unatoč preprekama koje su nastale posljedicama korone i potresa. Nakon virtualnog orkestra s različitih adresa, konačno će zasvirati i uživo.

Nakon dvomjesečne izolacije i dva spota u kućnoj karanteni, Zagrebačka filharmonija napokon prelazi iz virtualnog u stvaran svijet. Zagrebačka filharmonija, zaštitni znak grada Zagreba i ambasador Hrvatske u svijetu, priprema bogat i zanimljiv program u povodu 150. obljetnice svog postojanja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uz pripremu bogate nadolazeće sezone koja će uskoro biti najavljena, Zagrebačka filharmonija nastavlja s koncertnim programom u najljepšim zagrebačkim parkovima. Prvi u nizu takvih koncerata bit će u suradnji sa Zoološkim vrtom na Labuđem otoku u subotu 23. i nedjelju, 24. svibnja, svaki dan u dva uzastopna termina - u 18.00 i u 19.15 sati pod vodstvom dirigenta Krešimira Batinića.

Popularni klasici koji će zasvirati u 18.00 sati bit će 'Glazba na vodi, alla hornpipe' G. F. Handela, 1. i 2. stavka 'Divertimento KV 136' i 'Mala noćna muzika' W. A. Mozarta, 'Valcer cvijeća' P. I. Čajkovskog, 'Carmen, 1. suita' G. Bizeta te mađarski ples broj 6 i broj 5 J. Brahmsa.

Foto: PROMO

Drugi program, koji ide u 19.15 sati, sastoji se od pjesama Yesterday, Imagine, She Loves You, All you need is love, Nights in white satin, Show must go on, Bridge over troubled water te domaćih Neka cijeli ovaj svijet, Golubovi, Zagreb je najljepši grad i Samo jednom se ljubi.



