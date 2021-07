- Ja u busu, s maskom sad već 2,5 sata, vezan. Od nas 16 u donjem dijelu busa dvoje nas uredno i zakonito nosi masku. Od ostalih 16, 10 uopće nema masku, sve mladi intelektualci, par koji ide na međunarodni let, studenti, obitelji, urbani šminkeri, hipsteri, sve pršte stavovi iz njih - započeo je ljutitu objavu na društvenim mrežama zagrebački glumac Siniša Ružić (53).

Revoltiranog glumca javnost je upoznala u mnogim serijama domaće produkcije, ali i na kazališnim daskama. Često je znao 'posuditi' glas animiranim filmovima, a sada ga koristi da osvijesti ljude oko sebe.

- Naravno, počeli su se smijati kad je jedan od 2 vozača (pred penziju, stara garda, uredno s maskama),kod Macole rekao "Tventi minut pauza". To im je smiješno, a to da ne nose maske, i da nemaju nimalo srama, straha ni zabrinutosti oko toga, to im nije ni smiješno ni tužno - nastavio je dalje u objavi glumac.

Na kraju se upitao što bi na njegovom mjestu učinili Andrej Plenković, Zoran Milanović ili Davor Božinović.

- Oni zabranjuju manifestacije, predstave, koncerte, zbivanja na kojima ljudi mirno sjede pod maskom, a sve drugo je dozvoljeno..kao naravno i neki koncert koji se ne smije zabraniti. Baš me zanima kako će se opravdati kad dan prije Knina 4.8. ukinu sve mjere ili puste sve da rade što hoće. Jer mjere su u ovoj zemlji za budale - završio je glumac.

Siniša i supruga Sandra su prije godinu dana dobili sina Roberta Ivana.

- Uživam u svemu tome i ti su trenuci nenadoknadivi. Ne znam kamo bih trebao ići da propustim to vrijeme s njim. Neprocjenjivo je to jedno biće koje ti moraš zaštititi, koje ti se nasmiješi i koje nastavi spavati kada vidi da si pokraj njega - ispričao je prošle godine u intervjuu za Story.