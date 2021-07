Voditelj "RTL Direkta" Zoran Šprajc (53) uključio se u kampanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako bi pozvao građane koji to još nisu učinili da se cijepe protiv virusa Covid-19.

POGLEDAJTE VIDEO:

U videu koji je objavljen na službenim društvenim mrežama HZJZ-a, Šprajc je održao kratki govor zašto bi se svi trebali cijepiti.

- Ne morate se cijepiti i nitko vas ne može natjerati da se cijepite - započeo je voditelj.

- Ako, recimo, mislite da vam maska baš dobro stoji i ako je želite nositi do kraja života: ne morate se cijepiti Ako vam nije stalo do druženja, ljubljenja, grljenja, slavlja, zajedničkih koncerata, putovanja. Ako vam nije stalo da ova epidemija konačno jednom završi: ne morate se cijepiti. Pogotovo se ne morate cijepiti ako vam nije stalo do vas samih - rekao je Šprajc.

- Ali, ako vam je stalo do vas i svih nas: cijepite se - poručio je Šprajc.

U kampanji "Misli na druge" sudjelovao je i glazbenik Tonči Huljić (59), čija je poruka bila nešto kraća.

- Nema tu neke velike pameti. Ima samo dvije solucije: prva je da dobiješ cjepivo, druga je da dobiješ koronu - objašnjava Huljić.

- Ja sam odabrao ovu prvu. I lito. A ti nemoj - završio je glazbenik.