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Zagrebački operni festival završava Gala koncertom: Piotr Beczała vraća se u HNK Zagreb

Piše 24sata,
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Zagrebački operni festival završava Gala koncertom: Piotr Beczała vraća se u HNK Zagreb
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Foto: PROMO
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Bit će to završetak festivalskog izdanja koje je tijekom deset dana Zagreb ponovno pretvorilo u jedno od važnih mjesta susreta europske operne scene

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Nakon deset dana ispunjenih opernim izvedbama, međunarodnim gostovanjima, koncertima, susretima umjetnika i publike te više od trideset različitih programa, četvrti Zagrebački operni festival ulazi u svoju veliku završnicu. U nedjelju, 20. rujna, Festival će završiti Gala koncertom jednog od najtraženijih tenora današnjice Piotra Beczałe i međunarodno priznate sopranistice Marigone Qerkezi, uz soliste i Orkestar Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnanjem šefa dirigenta Piera Giorgia Morandija.

Bit će to završetak festivalskog izdanja koje je tijekom deset dana Zagreb ponovno pretvorilo u jedno od važnih mjesta susreta europske operne scene. Velik interes publike pratio je Festival od samoga otvorenja, a različiti programi održavali su se na glavnoj pozornici HNK-a, u njegovu foajeu te na novoj sceni HNK2.

Festival je 11. rujna svečano otvoren Verdijevom Aidom, velikom međunarodnom koprodukcijom HNK-a u Zagrebu, Teatra Massimo u Palermu i Nacionalnoga kazališta Csokonai iz Debrecena. Izvedba pod ravnanjem maestra Piera Giorgia Morandija okupila je međunarodne i domaće soliste, Zbor, Orkestar i Balet HNK-a te označila snažan početak ovogodišnjeg festivalskog programa.

Foto: PROMO

U danima koji su slijedili zagrebačka je publika imala priliku vidjeti i gostovanje Poljske kraljevske opere iz Varšave s Rossinijevom Talijankom u Alžiru, izvedbu barokne opere Venera i Adon Johna Blowa u HNK2, u izvedbi španjolskog ansambla Cantoría, Hrvatskoga baroknog ansambla i Komornog zbora, kao i gostovanje Slovenskoga narodnog gledališča Maribor s Delibesovom operom Lakmé.

Posebnu dimenziju Festivalu ove je godine dao upravo HNK2, koji se tijekom festivalskih dana pokazao kao prostor sposoban primiti različite glazbeno-scenske formate, od komornijih opernih izvedbi i koncerata do međunarodnih konferencija i susreta. Time je Festival prvi put dobio tri jasno profilirane pozornice, a opera je dodatno izišla iz okvira klasičnoga repertoarnog modela.

Uz glavne operne programe, Festival je uključivao i sadržaje namijenjene djeci, programe za stariju publiku, književna predstavljanja, operne kvizove, Glazbenu slušaonicu, Međunarodni forum o razvoju publike te međunarodnu konferenciju posvećenu zelenoj kulturi i održivosti. Time je potvrđena i šira ideja Festivala kao mjesta susreta umjetnosti, publike i suvremenih kulturnih tema.

Foto: PROMO

Posebno je važan bio i Drugi međunarodni forum o razvoju publike „Naša publika budućnosti“, koji je okupio domaće i međunarodne stručnjake te otvorio pitanja novih modela povezivanja kazališta s publikom, razvoja novih generacija gledatelja i uloge kulturnih institucija u suvremenom društvu.

Veliki finale Festivala, međutim, nosi i dodatnu simboliku za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.

Piotr Beczała vraća se na pozornicu zagrebačkog HNK-a nakon četiri godine. Njegov koncert 2022. bio je jedan od prvih velikih međunarodnih događaja na početku prvog mandata intendantice dr. sc. Ive Hraste-Sočo, a njegov ovogodišnji povratak simbolično dolazi upravo na početku njezina drugog četverogodišnjeg mandata.

U razdoblju između ta dva nastupa HNK u Zagrebu prošao je kroz snažan umjetnički i međunarodni razvoj. Pokrenut je Zagrebački operni festival, intenzivirane su međunarodne koprodukcije i gostovanja, otvorena je nova scena HNK2, a Opera HNK-a dodatno se povezala s europskim opernim kućama i umjetnicima.

Zagrebački operni festival u samo četiri godine okupio je više od 1500 umjetnika i više od 20 tisuća gledatelja, a ovogodišnje izdanje s više od trideset programa dodatno potvrđuje njegov rast i sve veću međunarodnu vidljivost.

Foto: PROMO

- Kada smo pokrenuli Zagrebački operni festival, željeli smo stvoriti prostor u kojem opera nije samo izvedba, nego mjesto susreta umjetnika i publike te platforma za nove međunarodne suradnje. Četiri godine poslije, više od 20 000 gledatelja, više od 1500 umjetnika i brojna gostovanja europskih opernih kuća potvrđuju da je ta ideja zaživjela i da je Zagreb postao prepoznatljivo mjesto susreta europske operne zajednice - istaknula je intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste-Sočo.

Završni Gala koncert tako će biti više od završetka desetodnevnog festivala. Bit će i svojevrsna proslava proteklog četverogodišnjeg razdoblja te uvod u novo poglavlje Kuće.

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Uz Piotra Beczału nastupit će i Marigona Qerkezi, međunarodno priznata sopranistica rođena u Zagrebu, koja posljednjih godina ostvaruje zapažene nastupe na europskim opernim pozornicama. Publici će se predstaviti i solisti Opere HNK-a Sofija Petrović, Ljubomir Puškarić i Luciano Batinić, a Orkestrom Opere ravnat će maestro Pier Giorgio Morandi, šef dirigent Opere HNK-a u Zagrebu.

Program Gala koncerta donijet će večer velikih opernih arija i ansambala, osmišljenu kao svečano finale Festivala i susret domaćih umjetnika s međunarodnim zvijezdama.

Poseban dio završne večeri bit će i činjenica da koncert neće biti ograničen samo na publiku u gledalištu. U sklopu programa Glazbene slušaonice, prijenos Gala koncerta bit će dostupan i na Festivalskom trgu, na platou ispred Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Zagreb: HNK završio kazališnu sezonu koncertom "Devedesete – godine koje pamtimo"
Zagreb: HNK završio kazališnu sezonu koncertom "Devedesete – godine koje pamtimo" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Time će građani Zagreba i njegovi posjetitelji imati priliku pratiti završnicu Festivala na otvorenom i osjetiti dio atmosfere velike festivalske večeri čak i bez ulaska u kazališnu dvoranu.

Partneri Gala koncerta su Turistička zajednica grada Zagreba i Orbico.

Deset dana nakon otvorenja Aidom, Zagrebački operni festival završit će tako velikim koncertnim događajem koji na jednom mjestu okuplja međunarodne operne zvijezde, domaće soliste, Orkestar HNK-a i publiku u dvorani i ispred kazališta.

Povratak Piotra Beczałe nakon četiri godine istodobno zatvara jedno važno razdoblje i otvara novo: četvrti Zagrebački operni festival završava velikom glazbenom večeri, a HNK u Zagrebu ulazi u novo četverogodišnje poglavlje s ambicijom daljnjeg razvoja međunarodnih suradnji, velikih umjetničkih projekata i još snažnijeg povezivanja s publikom.

Početak novog mandata intendantice dr. sc. Ive Hraste-Sočo istodobno donosi i potvrdu kontinuiteta umjetničkog smjera Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Posebno je važna odluka o produljenju suradnje s maestrom Pierom Giorgiom Morandijem, šefom dirigentom Opere HNK-a u Zagrebu, do 2030. godine.

Njegov ostanak predstavlja snažan signal stabilnosti i dugoročnog razvoja ansambla te potvrđuje želju Kuće da i u sljedećem četverogodišnjem razdoblju nastavi graditi visoke umjetničke standarde, međunarodne suradnje i ambiciozne operne projekte. Novi mandat dr. sc. Ive Hraste-Sočo i nastavak suradnje s Morandijem tako zajedno označavaju ulazak HNK-a u novo razdoblje razvoja, oslonjeno na kontinuitet, snažnu umjetničku viziju i daljnje međunarodno pozicioniranje.

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