Zagrepčanina Marija pitanje o bilijaru izbacilo iz 'Milijunaša', znate li vi koji je točan odgovor?

Prvu emisiju nove sezone popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš' otvorila su dva zanimljiva natjecatelja: Mario Žuvela iz Zagreba i Antonio Gotovac iz Osijeka. Mario je sačuvao džokere sve do desetog pitanja, na kojem je na kraju iskoristio sva tri. Nažalost, odgovor za koji se odlučio nije bio točan te je napustio kviz sa samo 150 eura u džepu.

Antonio je osvojio lijepih 10.000 eura, a put do glavne nagrade, nastavlja u idućem izdanju emisije.

Mario Žuvela dolazi iz Zagreba, svira kontrabas, igra šah, uči španjolski jezik, a u pratnju mu je stigao stigao prijatelj Josip. Ako osvoji novac, želja mu je put u Montevideo. Sjajan niz od devet točnih odgovora, bez pomoći džokera, donio mu je 2.500 eura.

Foto: HRT

- Premda je jedna 'puna', a druga 'prazna', koje su dvije kugle za bilijar dobrim dijelom obojene istom bojom? - glasilo je deseto pitanje za prelazak drugog praga na kojem je Mario 'zapeo' i potom posegnuo za džokerima.

Foto: HRT

Za pomoć se prvo obratio publici koja je najviše, 50 % glasova dala odgovoru pod A: trojka i devetka, a ostali glasovi bili su: 0 % odgovoru B: trojka i desetka, 12 % odgovoru C: trojka i jedanaestica te 38 % odgovoru D: trojka i dvanaestica. Shodno njihovim odgovorima, Mario nije htio riskirati te se za pomoć obratio prijatelju.

Nažalost, ni tu nije imao sreće jer je poziv istekao prije nego što se njegov prijatelj oglasio.

Foto: HRT

Posegnuo je i za posljednjim džokerom 'pola-pola' čijom su eliminacijom ostali odgovori: C: trojka i jedanaestica i D: trojka i dvanaestica. Mario nije htio odustati, već je pokušao podebljati iznos odgovorom D, za koji je publika dala više glasova. Ipak, tražen odgovor bio je C čime je izgubio većinu osvojenog novca i otišao kući sa 150 eura u džepu.

Foto: HRT

Drugi natjecatelj zove se Antonio Gotovac, ima 39 godina i dolazi iz Osijeka. Inače se bavi marketingom, a nedavno je pokrenuo startup. U publici ga je bodrila kolegica Doris.

Prvi džoker Antonio je zatrebao na sedmom pitanju jer nije bio siguran koja je skupina hrabrih osnovana u Rivendellu. Uz pomoć publike, koja je 51 % glasova dala odgovoru D: Prstenova družina, osvojio je 600 eura i nastavio igru. Na osmo i deveto pitanje ponudio je točne odgovore, a potom je, kao i njegov prethodnik, 'zapeo' na desetom pitanju za prelazak drugog praga.

Foto: HRT

Nije bio siguran tko je izvođač pjesme 'Alright' pa je prvo iskoristio džoker 'zovi' koji nije stigao reći svoj odgovor prije isteka vremena. Iskoristio je i posljednji džoker 'pola-pola', kojim su ostali odgovori A: Eminem i C: Kendrick Lamar, te je odlučio igrati iako nije bio siguran. Odlučio se za odgovor D i osvojio minimalno 5.000 eura.

Foto: HRT

Hrabrost je Antonio pokazao i na idućem pitanju - tražio se strijelac 33 pogotka u 89 nastupa za Vatrene. Odgovorio je da je to pod B: Mario Mandžukić što mu je donijelo lijepih 10.000 eura! U idućoj emisiji gledat ćemo nastavak njegove igre ali ovog puta bez pomoći džokera.

Foto: HRT