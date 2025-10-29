Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz cijele Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu. Prva pratilja je Jana Biondić.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.