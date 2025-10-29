Obavijesti

Show

Komentari 6
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Piše Luka Safundžić, Marta Divjak, Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
2
Foto: Luka Safundžić/24sata

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

Ema Helena Vičar proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz cijele Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu. Prva pratilja je Jana Biondić

VELIKO FINALE PRATITE UŽIVO Koja djevojka će odnijeti titulu? Pratite izbor za Miss Hrvatske samo na 24sata!
PRATITE UŽIVO Koja djevojka će odnijeti titulu? Pratite izbor za Miss Hrvatske samo na 24sata!
Foto: Luka Safundžić/24sata

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne
LJUBAV NE BROJI GODINE

Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'
DOBRO SE NASMIJALA SAMA SEBI

FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'

Dok je Nives Celzijus bezbrižno šetala trgovinom tražeći ono što treba kupiti, nije ni slutila da su joj na guzi pukle traperice. Ipak, sve je ostalo zabilježeno na videu koji je Nives kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
Poznato je tko je ušao u TOP 8 Miss Hrvatske! Evo tko je sve bliže odlasku na Miss Svijeta
FINALE VEČERAS

Poznato je tko je ušao u TOP 8 Miss Hrvatske! Evo tko je sve bliže odlasku na Miss Svijeta

Večerašnje finale odlučit će i tko su preostale četiri missice koje ulaze u Top 8. Naime kako su dvije djevojke osvojile dvije pojedinačne kategorije, sistemom natjecanja prema pravilniku stručni ocjenjivački žiri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025