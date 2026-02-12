"Zahvalna sam što sam dio Dore. Za mene je ovo već velika pobjeda i iskustvo za pamćenje"

Ema Bubić (17), najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, predstavlja singl Vrijeme za nas s kojim se natječe za odlazak na Eurosong. Riječ je o intimnoj pop pjesmi koja se ne oslanja na velike geste, već na emociju, prostor i trenutak tišine u kojem osoba odluči stati i okrenuti se sebi.Najmlađa si izvođačica na Dori.

Vidiš li u tome da si najmlađa neku prednost, plaši li te to ili možda brine?

Iskreno, ne doživljavam to kao teret. Naravno da je malo nestvarno biti tako mlada na tako velikoj pozornici, ali više me motivira nego što me plaši. Nemam osjećaj da se moram dokazivati godinama, nego emocijom i iskrenošću. To mi je zapravo najveća prednost.

Znamo da pjevaš od najranijeg djetinjstva. Što osjećaš dok pjevaš i što ti pjevanje znači?

Dok pjevam, osjećam se najviše svoja. Kao da se sve nekako posloži i smiri. Pjevanje mi je način da izrazim stvari koje možda ne znam ili ne mogu reći riječima. To mi je i ispušni ventil i mjesto gdje se osjećam sigurno.

Imaš li i neke druge interese i hobije osim pjevanja?

Imam, i mislim da mi je to jako važno. Volim glumu i kazalište, to mi je jako blisko. Osim toga, snowboardam, to je i jedini razlog zašto volim zimu. Naravno kao i većina mojih vršnjaka, volim biti s prijateljima, gledati filmove i ponekad se samo isključiti od svega. Treba mi taj balans.

Kako se vidiš u budućnosti što se karijere tiče?

Voljela bih ići studirati negdje vani. Neki spoj pjevanja i glume. Na prvom mjestu mi je bavljenje glazbom, učiti, rasti i razvijati svoj stil. Najvažnije mi je da ostanem vjerna sebi i da ne radim stvari koje ne osjećam. Sve ostalo će doći s vremenom.

Što bi ti značila pobjeda na Dori?

Pobjeda bi, naravno, bila predivna i ogromno priznanje. Ali iskreno, već sam sretna i zahvalna što sam dio Dore. Za mene je ovo već velika pobjeda i iskustvo koje ću pamtiti cijeli život, bez obzira na rezultat. Naravno, nadam se i ulasku u finale.

Kako si se uopće odlučila prijaviti?

Pjesma je došla do mene i odmah sam osjetila da ima nešto posebno. Sve se nekako dogodilo prirodno i bez velikog planiranja. Slušala sam osjećaj i odlučila probati. Nisam imala velika očekivanja, samo želju da budem iskrena i prenesem ono što osjećam.

Možeš li nam reći nešto o pjesmi s kojom nastupaš?

Pjesma se zove „Vrijeme za nas“ i jako mi je bliska. Govori o usporavanju, o slušanju sebe i o tome da si damo vremena. Nije nametljiva, više je tiha i emotivna. Voljela bih da se ljudi u njoj prepoznaju i osjete barem malo mira.

Tko su ti glazbeni uzori?

Nemam samo jedan uzor. Inspiriraju me izvođači koji su iskreni i kroz glazbu pričaju priče. Moji roditelji vole Balaševića pa sam odrasla uz njegove pjesme, a kasnije su došli i Harry Styles, Billie Eilish i Adele. Volim emotivne interpretacije i pjesme koje imaju dubinu, bez obzira na žanr.

Gdje si naučila pjevati?

Pjevam otkad znam za sebe, a i u našoj kući se uvijek pjevalo. Godinama sam se vokalno usavršavala kroz školu pjevanja, nastupe i natjecanja. Počela sam u Ri Stars glazbenoj udruzi, a zatim nastavila u školskom zboru Osnovne škole Turnić. Nakon toga sam išla na privatne satove pjevanja kod Elene Tomeček Zdjelar, a posljednjih sedam godina kontinuirano se usavršavam kod Ane Jakšić u sklopu udruge Glazbeni vrtuljak. Uz sve to, najviše sam naučila kroz nastupe i iskustvo na pozornici, jer me svaki izlazak pred publiku dodatno oblikovao kao pjevačicu i izvođačicu.