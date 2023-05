Zaiskrilo je između natjecatelja: Ismet uvrijedio Davora, a on mu poručio: Pripazi malo na riječnik

Mislim da su išli na to da djeda prvog izbace, rekla je Meri nakon izazova u 'Superparu' u kojem su sudjelovali isključivo muškarci.

Radilo se o dvobojima, a u najviše njih je sudjelovao Davor. U jednom je bio s Ismetom, a to je skoro eskaliralo budući da je on u žaru borbe svašta izgovorio svom kolegi.

- On je taj koji malo kalkulira, ali sam ga ja poslao doma u toj igri - rekao je Ismet.

- Ne znam što da mislim. Igrao sam četiri igre, ne znam smatra li me slabijom karikom - oglasio se i Davor.

Kada je Meri došla na poligon, prokomentirala je neke Ismetove riječi na što je Davor reagirao.

- Ponižavanja, nije to dobro. Rekao mi je 'sad mrš kući'. Čovjeku od 51 godinu to reći, čak i ako je to kroz šalu, mislim da ipak trebaš pripaziti - objasnio je Davor pa uzvratio kolegi.

- Malo pripazi na rječnik, nemoj mi govoriti da sam g*vno jer se to snima na televiziji - poručio mu je dalje.

- Nisam to rekao. A ti kad gubiš, nauči to prihvatiti - odgovorio je Ismet.

