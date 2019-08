Zajedno izgubili preko 270 kg: Pogledajte kako izgledaju sada

Kandidati treće sezone 'Života na vagi' svakodnevno uživaju u svojem novom izgledu. Nakon napornih mjeseci treniranja i pravilne prehrane, pobjednik showa Alen Abramović (46) zajedno s Lukom Smoljom (28), Marijem Barišićem Barom (45) i Mariom Mandićem (26) izgubio je preko 270 kilograma, točnije 274,6.

Alen je u show ušao sa 181,3 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 94,9 što je 86,4 kilograma manje nego kada je ušao u show. Također, Alen nam je više puta dao do znanja kako je sve ovo vrijeme ostao predan treninzima pa čak i ljeti.

- Treniram skoro svaki dan, najčešće ujutro. Navečer odradim lagani kardio ili šetnju. Mislim da je najbolje trenirati ujutro, tako se organizam i metabolizam pokrenu - izjavio je. Osim vježbanja bitna je i prehrana.

- Pazim što jedem. Puno proteina, raznih salata i više voća u odnosu na zimski period. Po ljeti je sveprisutna lubenica. S obzirom na to da obožavam sladoled, ne mogu zamisliti ljetne mjesece bez njega, samo ću biti umjeren s njim! - objasnio nam je Alen.

Njegov kolega iz showa, Luka Smoljo u kuću Života na vagi' ušao je sa 149,8 kilograma, a danas ima 85,8. Novom kilažom Luka se pohvalio i na plaži te nam otkrio kako se nikad nije bolje osjećao u svojem tijelu.

- U vikendicu na Jadranu nisam otišao već šest godina jer me bilo sram skinuti se pred svima koji me poznaju. Uvijek sam izmišljao izlike; da nemam vremena otići, da ne mogu dobiti godišnji i slično, a razlog je zapravo bio manjak samopouzdanja. Pred obitelji me bilo sram skinuti se - priznao je.

Prije 'Života na vagi' nije baš trenirao, a sad mu ni vrućine ne mogu ništa. Ili rano ujutro ili predvečer otići će s prijateljima na nogomet, a možda se odluči i na vježbanje u prirodi dok bude manje vruće. Kako nam je ispričao, potrudit će se trenirati što više, ali mora se malo i zabaviti jer ipak je ljeto. Međutim, to ne znači da će zaboraviti na kalorije ili se praviti kao da ne postoje. Luka i dalje održava liniju te ne pomišlja vratiti se na staro.

- Treniram četiri, pet puta na tjedan, pazim na prehranu i zadovoljan sam sobom. Ljeti pokušavam jesti laganiju hranu i piti puno tekućine. Ipak, ne mogu zamisliti ljeto bez sladoleda pa se počastim onda kad sam zadovoljan odrađenim danom - objasnio je Luka.

Marijo Barišić Baro u show je ušao sa 159,8 kilograma, izgubio je 72,5 kg te sada ima 87,3. U showu su mu otkrili maligne stanice na bubregu, a nakon operacije pauzirao je s vježbanjem kako bi se odmorio u potpunosti.

- Sama je operacija trajala 45 minuta, a doktori su bili oduševljeni kad su vidjeli da oko bubrega nemam ni grama sala. Naime, moja je kilaža ostala ista kakva je bila i otkako sam izašao iz showa, imam 87 kilograma. Nakon završetka showa nastavio sam vježbati i zdravo se hraniti, a to nastavljam i sad nakon operacije ne samo zbog kilograma nego i zbog liječničke preporuke - rekao je Baro.

Kao i cijelo vrijeme nakon showa pazi što jede i redovito vježba.

- Rekao sam da ove godine radim 'remont'. Sad moram operirati kilu na trbuhu, a imam problema i s koljenom. Još ćemo vidjeti što će biti s tim - kaže Mario.

Kandidat koji je također privukao veliku pažnju javnosti je vatrogasac Mario Mandić koji je u show ušao sa 165,5 kilograma, a danas ima 112.

- Nažalost radi ozljede noge, u showu nisam mogao sa ostalim kandidatima zapaliti svoje izgovore na vrhu brda. To mi je teško palo i dugo vremena sam smišljao kako bih i na koji način ostvario svoju želju da ih se i simbolično riješim. Danas sam tu želju napokon ostvario - pješačio sam na vrh Sljemena jednom od najtežih staza i gore zapalio svoje izgovore. Osjećaj je nevjerojatan, osjećam se ponosno, zahvalno, sretno i spremno za nove izazove - napisao je Mario koji je prošlog mjeseca napokon ispunio zadatak koji nije mogao u showu - popeo se na zagrebačko Sljeme.