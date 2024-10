Zajedno su ljetovali: 48 godina mlađa cura Billa Belichicka je objavila i fotografije iz Hrvatske

Bill Belichick (72) trener je američkog nogometa koji rado ističe svoje hrvatsko porijeklo, u lipnju je posjetio Hrvatsku. S njime je tada bila i njegova 48 godina mlađa djevojka Jordan Hudson (24), koja je na društvenim mrežama ovih dana podijelila brojne fotografije i snimke s njihovog ljetovanja i kratko napisala: 'sumiranje ljeta' u objavu. Među njima se nalaze i one iz Hrvatske.

Iako bivša navijačica nije objavila na kojim su točno lokacijama bili, objavila je fotografiju s broda za što se može pretpostaviti da je fotografirano na Jadranu jer je par ljetos posjetio Zadar gdje je svečano primio hrvatsku putovnicu koju mu je uručio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Foto: Instagram

Osim mora, par je posjetio i glavni grad. Joran je snimila i objavila video glavnog zagrebačkog trga te brojnih golubova koji se skupljaju na njemu.

U galeriji se našlo i nekoliko fotografija Billa i Jordan, a među njima i ona na kojoj se zaljubljeno sa smiješkom gledaju.

Foto: Instagram

Iako je mnoge šokirala Belichickova odabranica zbog velike razlike u godinama, paru to očito ne smeta. Ranije je njezina prijateljica otkrila za strane medije da se par upoznao na letu još 2021. godine, a zbližili su se dok su radili na projektu. Jordan je tada bila još studentica.

Foto: Instagram

Poznati trener ne skriva ni koliko je ponosan na svoje hrvatske korijene te je svojedobno ispričao kako su njegovi djed i baka stigli u SAD 1910. godine iz Draganića. Početkom lipnja se susreo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima i dobio domovnicu.

- To je važno priznanje, generacije prije mene otvorile su mi put prema uspjehu, učinile mi život toliko lakšim i boljim - rekao je tada te dodao kako je jedan njegov sin napravio i tetovažu s hrvatskim simbolom, no da on nije bio dovoljno hrabar da to učini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:00 Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Video: 24sata/pixsell