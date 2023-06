Zakleti holivudska neženja ipak popustio: Zvijezda serije 'Momci s Madisona' oženio je kolegicu

Foto: GIGU

Za prvi su ples odabrali pjesmu iz filma o Jamesu Bondu iz 1967. godine - 'You Only Live Twice'

Glumac Jon Hamm (52) oženio se svojom kolegicom iz serije 'Momci s Madisona', Annom Osceolom (35) u subotu, piše Page Six. Par se vjenčao u Anderson Canyonu, u Big Suru, gdje su snimali finale serije 2015. godine. Mladenka je nosila satensku haljinu, a Jon se odlučio za klasično crno odijelo. Foto: GIGU Za prvi su ples odabrali pjesmu iz filma o Jamesu Bondu iz 1967. godine - 'You Only Live Twice'. Među zvijezdama koje su stigle na vjenčanje bili su i Paul Rudd, Tina Fey, Brooke Shields i Billy Crudup. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE Jon i Anna su se upoznali na snimanju serije 'Momci s Madisona' 2015. godine, nakon što je Anna dobila malu ulogu recepcionarke po imenu Clementine u Esalenu, duhovnom kalifornijskom utočištu u kojem je Jon glumio u posljednjoj epizodi serije. Foto: OConnor / AFF-USA.com/PRESS ASSO Jon je tada bio u 18 godina dugoj vezi s glumicom Jennifer Westfeldt (53), tijekom koje su oboje često govorili da se nikad ne žele vjenčati. Vezu su prekinuli 2015. godine. Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION Jon i Anna nisu bili romantično povezivani sve do 2020. godine, a u ožujku ove godine su se zaručili. Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL Podsjetimo, Jon je prije nego što se počeo baviti glumom, bio konobar, a u TV showu Andersona Coopera priznao je da je radio i kao asistent na snimanju pornofilmova.