<p>U najnovijoj epizodi 'Večere za 5 na selu' domaćica je bila rođena Varaždinka koja već dvije godine živi u Puli pa je gostima priredila morsko-kontinentalni jelovnik koji nije naišao na visoke ocjene kandidata.</p><p><strong>Žaklina Golubić</strong> u Istri živi svoj san te se ne planira vratiti u Varaždin jer je u Puli našla svoj mir. Iako se u potpunosti naviknula na život uz more i morsku hranu, Žaklina je svojim istarskim prijateljima htjela pokazati i dio kontinentalne kuhinje.</p><p>Njezin doček je bio, kako su gosti komentirali, odličan te su se svi dobro zagrijali s domaćom šljivovicom, a nakon toga je slijedilo predjelo - tjestenina s plodovima mora.</p><p>- Nisam ljubitelj zelene tjestenine, ali pojela sam koliko sam mogla, no nije mi bilo ukusno i falio mi je soli - priznala je <strong>Ljubica</strong>, a <strong>Robert </strong>je imao potpuno suprotno mišljenje:</p><p>- Predjelo mi je bilo odlično, iako prevelika porcija pa sam se morao štedjeti.</p><p>Za glavno jelo Žaklina je pripremila, kako je u šali rekla, zagorsku ribu - teletinu punjenu sa šunkom i sirom, a uz to je kao prilog servirala zagorske mlince.</p><p>- Nisam ja za mlince, ja sam za naše domaće tijesto i opet mi fali soli - kazala je Ljubica, a ovaj put su i ostali bili sličnog mišljenja.</p><p>- Teletina mi je bila zakon, ali nemam naviku jesti paštu uz meso - izjavio je <strong>Miguel</strong> kojem su mlinci gotovo isto što i pašta, a to obično jede uz gulaš.</p><p>Žaklina je za desert napravila ledeni vjetar s kojim je Robi bio najviše oduševljen:</p><p>- Lagan, hladan i osvježavajući!</p><p>Kada je stigao red na ocjenjivanje Miguel je domaćici dao ocjenu 8 jer mu mlinci nisu pasali uz teletinu, a desert mu nije bio kompaktan. Robi joj je također dao osmicu jer mu mlinci nisu bili prikladni prilog za teletinu.</p><p>Mladen joj je dao ocjenu 6 zbog šlaga u desertu i previše papra u glavnom jelu, a Ljubica joj je dala 5 jer joj predjelo i desert nisu odgovarali.</p><p>Varaždinka Žaklina nije uspjela osvojiti istarska nepca svojim delicijama pa je zaradila 27 bodova, ali njoj ionako nije stalo do pobjede.</p>