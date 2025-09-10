Obavijesti

LJUBAVNI ŽIVOT POD REFLEKTORIMA

Zakuhalo se... Sofiju Vergaru (53) opet su uhvatili s 14 godina mlađim frajerom Douglasom

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
8
Foto: Profimedia

Par je zajedno napustio koncert ‘Oasisa’, a sve češći izlasci u Pasadeni, Rimu i Cannesu samo pojačavaju glasine o romansi

Nakon razvoda, Sofiju Vergaru (53) ponovno prate oči javnosti. Glumica je viđena u društvu Douglasa Chabbotta (39) dok su zajedno napuštali koncert grupe Oasis u Pasadeni. Hodali su jedno pored drugoga i djelovali opušteno, što je samo jedan u nizu izlazaka koji sugeriraju blisku povezanost između glumice i poduzetnika.

Tijekom ljeta Chabbott je bio uz Vergaru na proslavi njezina rođendana u Nammosu na Sardiniji, a glumica je dan ranije na društvenim mrežama podijelila emotivnu poruku koju joj je poslao. Par je također viđen u Rimu i Cannesu, što dodatno potiče nagađanja o njihovoj vezi. 

*EXCLUSIVE* Sofía Vergara & Rumored Boyfriend Douglas Chabbott Make Chic Exit from Oasis Concert
Foto: CARV

Inače, Chabbott je diplomirao na 'Babson Collegeu' i poznat je u holivudskim krugovima. Među njegovim prijateljima su Camilla Belle, Orlando Bloom, Derek Hough i Dakota Johnson. Za Vergaru, ova potencijalna veza dolazi nakon kratke romanse s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, koja je uslijedila nakon njezina razvoda od Manganiella 2024. Iako je njezin ljubavni život pod povećalom javnosti, glumica je u emisiji 'Today' otvoreno progovorila o tome što traži u sljedećem partneru.

- Želim osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga tko me voli. I nekoga visokog, zgodnog. Želim nekoga tko ima isto toliko novca koliko ja ili više, jer inače je to noćna mora. Počinju ti zamjerati - otkrila je Sofia.

Foto: Instagram/

Osvrnula se i na život nakon razvoda, priznajući da se više ne žuri pronaći partnera.

- Već godinu i pol sam sama i pomalo sam se uplašila kad sam se razvela. Pomislila sam: ‘Imam 52, što će se dogoditi? Gdje ću pronaći nekoga - rekla je glumica.

Foto: Instagram/

