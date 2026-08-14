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OKUPILA SE EKIPA IZ SHOWA

Zaljubljeni Kaja i Karlo zaplesali u večernjem izlasku s još jednim 'Gospodinom Savršenim'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zaljubljeni Kaja i Karlo zaplesali u večernjem izlasku s još jednim 'Gospodinom Savršenim'...
Foto: Privatni album
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Par iz 'Gospodina Savršenog' večer je proveo u društvu Antonele Jukičić i Miloša Mićovića, kolega iz reality showa. Uz glazbu uživo i čašu vina, zaplesali su vidno dobro raspoloženi i zaljubljeni.

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Kaja Casar (27) i Karlo Godec (27) i dalje uživaju u ljetu, ovog puta u dobrom društvu i uz dobru pjesmu. Par iz 'Gospodina Savršenog' večer je proveo u društvu Antonele Jukičić i Miloša Mićovića, kolega iz reality showa. Uz glazbu uživo i čašu vina, zaplesali su vidno dobro raspoloženi i zaljubljeni. Kaja je blistala u upečatljivoj crvenoj haljini s prorezima koja je istaknula njenu ljetnu preplanulost. 

Foto: Instagram

Karlo Godec i Kaja Casar postali su par u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', a Kaja se zbog ljubavi preselila s Tenerifa u Zagreb. Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Iako na Instagramu objavljuju samo 'lijepe ljetne' fotografije, Karlo je nedavno za Net.hr otkrio kako su se ovog ljeta i naradili uređujući dvorište njegove kuće na Braču. 

- Na kraju nismo puno napravili, ali opet je bilo fizički zahtjevno. Prvo smo morali prekopati otprilike 130 m3, onda koliko smo mogli maknuti korijenje. Poslije toga smo krenuli saditi jednu vrstu trave što je bilo jako zahtjevno po ovim vrućinama te smo imali veliki problem s mravima koji su nam kupili sjeme. Na kraju smo tek poravnali površinu za bazen i postavili ga. Sve u svemu bilo je tu dva i pol tjedna posla. Svaki četvrti dan smo se kupali na plaži - kazao je tada Karlo i dodao da nakon rada slijedi uživanje i obilazak otoka brodom. 

Foto: Instagram

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