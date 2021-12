Pjevačica Žanamari Perčić (40) slavu je stekla pobjedom u showu 'Hrvatski Idol' 2004. godine, a danas je pjevačica i influencerica koju na društvenim mrežama podržava gotovo 170.000 pratitelja.

Na Instagram profilu pratitelje često počasti fotografijama u seksi izdanjima, a sada se je u intervjuu otvoreno progovorila o karijeri, majčinstvu, ali i o tome čime bi se bavila da nije pjevačica.

Rekla je tako da je na nju najponosniji njezin tata koji ju je više nego itko podržavao na samim početcima pjevačke karijere.

- Prva asocijacija na moju glazbenu karijeru mi je moj tata, koji me podržavao 150 posto, i ponos u njegovim očima kad sam snimila prvu pjesmu. Dok god imaš svoj tim koji se veseli tvojim uspjesima, sve je ljepše raditi u životu. Moj tim je bio tata, a kasnije je to bio moj bend, a sada to je moj dragi i talentirani muž - rekla je iskreno za magazin Azra.

Žanamari dobila je i kćer Gabrijelu koja je za nju najveće blago iako priznaje, majčinstvo nije lako. Zbog balansiranja te uloge uz pjevačku karijeru, dugo nije imala vremena brinuti o sebi što je u posljednje vrijeme odlučila promijeniti.

- Izbalansirati majčinstvo i karijeru je zaista izazov i teško mi pada, pogotovo emotivno. Volim da je Gabi uvijek uz mene, ali nekad kad radim ne može biti i onda smo stalno na telefonu, dok je ona s bakom. Izgled je nešto o čemu dugo nisam stizala brinuti i oslanjala sam se na gene. Tek posljednjih mjesec i po sam odlučila posložiti vrijeme da zaista stignem i otići u teretanu svaki dan i hraniti se zdravo - dodala je.

Čini se da je rad na sebi toliko zavoljela da bi to pretvorila u karijeru kada ne bi bilo ove pjevačke.

- Da nisam pjevačica bila bih bodybuilderica. Još to stignem postati. Ne mislim da sam u životu ograničena samo na pjevanje. Glazba je začin moga života, ali definitivno nije jedini moj interes - rekla je kroz smijeh.