Žanamari imala malu 'nezgodu' na konju pa se našalila: Sve to sam ja...Instagram vs. stvarnost

Instagram vs. realnost...ali sve to sam ja. Hvala vam što volite i slušate moju novu pjesmu 'To sam ja'. Zbog toga ih uskoro želim raditi još, napisala je pjevačica Žanamari (41) na svom Instagram profilu.

Na prvoj fotografiji Žanamari zanosno pozira na konju u bijeloj haljini, dok na drugoj baca mokre tenisice, najvjerojatnije nekome iza scene. Pjevačica je u novoj pjesmi, koju je i sama spomenula, jahala bijelog konja s fotografije, a sad je odlučila podijeliti i ovaj spontani trenutak.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

- Pjesma je svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, al evo čovjek uči dok je živ, pa možda jednom naučim i ja, ali do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti, ponosna na sve verzije sebe pa čak i one koje ljudi osuđuju i ne razumiju - opisala ju je pjevačica.

Često se zna pohvaliti i fotografijama iz teretane, a brojni obožavatelji hvale njezinu isklesanu figuru. Na Instagramu ima čak 203 tisuće pratitelja, a glazbom se počela baviti još 2001. godine. Tri godine kasnije pobijedila je u showu 'Hrvatski Idol', a prvi singl 'Treba mi snage za kraj' izdala je 2005.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

Od tad se okušala u različitim žanrovima, pa i sastavima kao što su J'Animals, natjecala se u 'Plesu sa zvijezdama' 2013., godine, a danas joj obožavatelji govore da je 'bolja nego ikad'.