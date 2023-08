Žanamari je u tangama jahala konja za novi spot: 'Mračna je to strana mog viđenja ljubavi'

Pjevačicu Žanamari (41) u zadnje vrijeme često imamo priliku vidjeti kako se bavi treningom i fitnessom te kako je svoje tijelo dovela do savršenstva, dok svoje misli drži za sebe. No sada se obratila kroz novu pjesmu 'To sam ja' za koju je snimila i video spot.

Foto: PROMO

Žanamari povodom premijere spota za novu pjesmu 'To sam ja' objasnila je njeno značenje.

Foto: PROMO

- Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. Baš kao što ponekad temeljito moraš posložiti ormare ili slike u mobitelu. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma. Tako da je i 'To sam ja' svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, al evo čovjek uči dok je živ, pa možda jednom naučim i ja, ali do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti, ponosna na sve verzije sebe pa čak i one koje ljudi osuđuju i ne razumiju - rekla je.

Foto: PROMO

- Od žena se očekuje previše žrtvovanja, ukalupljivanja te ako imalo iskaču iz stereotipa, bivaju na neki način kažnjavane. No kad si toliko ozdravila u svojoj glavi, jednostavno prihvatiš da ćeš u pričama onih koji ne mogu dokučiti tvoju razinu mentalnog napretka uvijek biti negativac, pa im jednostavno samo kažeš - Jesam, to sam ja! - bez prevelikih rasprava i opravdavanja i u sebi im poželiš da i oni ozdrave. Ova pjesma se jednostavno morala dogoditi te vas puštam da ostatak priče iskusite kroz slušanje pjesme i gledanje spota - dodala je.

Foto: PROMO

Tekst i glazbu za pjesmu 'To sam ja' napravili su zajedno Žanamari i Mario Perčić.

- Pjesmu i spot smo radili zajedno Mario i ja, kao i uvijek, iako sam ovaj put otišla korak dalje te se sama dala i u režiju i u montažu spota. Oni koji me znaju i prate točno će znati zašto se spot snimao točno na ovim lokacijama i što točno simbolizira Kartaz, bijeli konj koji se pojavljuje u spotu. Ovim putem bih zahvalila predivnoj ekipi Hilton Imperial hotela u Dubrovniku što su već dugo nekako dio mojih projekata i što je to mjesto postalo značajno u mojoj priči. Hvala i dečkima iz “Wild Brač” dvojca koji su mi omogućili da upoznam Kartaza i pomaknem svoje granice. Na kraju želim zahvaliti i divnim vlasnicima vile Marco Polo u Bastu na gostoprimstvu i pomoći, a moram spomenuti da je dan kad smo snimali scene u vili bio najtopliji dan ove godine! Kad Žaky nešto odluči i zamisli, onda se snima i na plus 40 stupnjeva – rekla je Žanamari.

Foto: PROMO

Mario je zaslužan i za glazbenu produkciju, koji je cijelo vrijeme bio iza kamere pri stvaranju ovog spota kojeg je Žanamari sama režirala i montirala.

Kada su pitanju planovi za budućnost Žanamari je rekla kako je i dalje u kontaktu s jednim od njoj najdražih songwritera na našim područjima, Fayom, s kojim je prošle godine surađivala na pjesmi 'Dugo'.

Foto: PROMO

- Kujemo jedan novi projekt te je izgledno da na idući singl ipak nećete morati čekati ovoliko 'dugo'! – rekla je Žanamari za kraj.