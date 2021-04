Nakon što je objavila da bi se ponovo slikala za Playboy, Žanamari Perčić (39) nastavila je odgovarati na pitanja obožavatelja s Instagrama, a javnost je bogatija za još neke informacije o životu i afinitetima atraktivne pjevačice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što ju je jedan od pratitelja pozvao da dođe u Grčku, doznali smo da voli Grčku i Grke, ali i to da njezin suprug Mario Perčić (34) s kojim ima kćer Gabrijelu (7), nije ljubomoran.

- Nema zašto biti. Skupa smo 24 sata dnevno - napisala je.

Otkrila je i da se nedavno zaljubila. U auto.

- Neki dan sam naletjela na novi Ford Mustang. I zaljubila se - odgovorila je na pitanje o tome koji joj je auto iz snova.

Nije joj teško bilo nabrojati ni 5 najdražih bendova.

- Alice in Chains, Foo Fighters, Pantera, Queens of The Stone Age i Disturbed - napisala je pjevačica uz posebnu fotografiju na kojoj pozira za volanom automobila.

A ako je vjerovati onome što je napisala na kraju, Žanamari je neko vrijeme provela i u kutu. Naime, jedan od pratitelja pitao ju je nije li joj neugodno što tako dobro izgleda.

- Ovo pitanje je pobijedilo! Idem se sramiti u kut! - napisala je Perčić.