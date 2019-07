Žanamari razbjesnila plastika: 'To je retardirano i degutantno'

PLASTIČNI TANJURI!!!!!!!!! *Kad se šetnja rivom pretvori u zgražanje i paranoju. Želim pobjeći što dalje od ekipe koja je u stanju napraviti ovo našem moru! Koliko retardiran i degutantan moraš biti da pojedeš ribu na ribarskoj noći i onda baciš plastični tanjur u more, skupa s priborom i plastičnom čašom. Ajde da sam vidjela jedan tanjur, ali ovdje ih ima barem 50tak na samo par metara kvadratnih morskog dna! Takvi ljudi očito nisu uopće u manjini! Kako imaju srca u ovo predivno plavetnilo bacati smeće. Zabolila me i duša i glava od ovog prizora. Šok i nevjerica!

