Žanamari se hvali oblinama, a s društvenih mreža nestale slike s mužem. Fanovi: Gdje je Mario?

Pjevačica Žanamari Perčić (41) ni preko ljeta ne izlazi iz teretane, a svakodnevno se hvali svojom zavidnom linijom. Često s pratiteljima dijeli fotke sa treninga, a sada su primijetili da su fotografije s mužem Marijem nestale s njenog profila na društvenoj mreži Instagram.

Ranije je dijelila fotke sa suprugom koji je od nje mlađi šest godina. Pozirali su tada zagrljeni, nasmijani pa čak je dijelila i zavodljive fotke sa suprugom iz kreveta.

- Gdje je nestao Mario - pitali su znatiželjni fanovi, ali im pjevačica nije dala odgovor.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

Još ih je više zainteresiralo njezino ljubavno pitanje kada je prije nekoliko tjedana objavila citat na Insta Storyju.

- Budite s onom osobom koja vam kada izlazite van kaže da se čuvate, a ne bude ljuta zbog toga. Partnerstvo, a ne vlasništvo - pisalo je tada.

Foto: Instagram

U posljednje vrijeme i na raznim eventima počela se pojavljivati bez muža.

- Smatram da kada ste dugo zajedno s nekim, da se morate ponekad malo i razdvojiti. Morate neke stvari raditi odvojeno i to je sasvim ok i po meni dobra formula. Ljudi se jednostavno moraju pomiriti s tim nekad koliko god bili posesivni ili ne. Dosta stvari radimo odvojeno, moram priznati i to mi je ok - prokomentirala je nedavno za Story.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Osim toga, Žanamari nije ništa komentirala već je samo nastavila trenirati. Videa vježbi objavljuje svakodnevno, a društvo u teretani radi joj trener Nino.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, Žanamari je s Marijem u braku devet godina, a upoznali su se kroz poslovnu suradnju. 2013. godine su započeli vezu, a nakon tri tjedna su se zaručili. Par se vjenčao 2014. godine, a nakon godinu dana su dobili kćerkicu Gabrijelu.