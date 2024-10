Žanamari se požalila: 'Nekome očito smeta što ja postojim...'

Pjevačica Žanamari Perčić požalila se kako joj Instagram želi maknuti objavu. Radi se o nekoliko njenih fotografija uz opis: 'Jednostavne stvari' koje je Perčić objavila u petak. Na fotografijama nosi dulju dekoltiranu haljinu, kosa joj je raspuštena, a cijeli outfit upotpunila je velikim sunčanim naočalama i traper jaknom.

- Instagram mi želi maknuti ovaj post jer ga je netko prijavio kao neprimjeren. Tko je tu lud i zašto bi netko išao prijaviti ovaj post? Očito nekome smeta što postojim - napisala je u objavi u obliku Instagram storyja.

Foto: Instagram

Žanamari često voli objavljivati svoje fotografije na Instagramu te često pozira u uskim kombinacijama, bilo to haljine ili tajice, a tijekom ljeta je rado pokazivala svoju liniju u kupaćim kostimima.

Prošlog mjeseca je lijepa pjevačica proslavila 43. rođendan i tada nam ispričala kako ne voli 'pritisak datuma' te rođendan obično slavi nekoliko puta s različitim ljudima u tjednu prije stvarnog rođendana.

Foto: Instagram

- Ove godine sam imala nekoliko 'mini proslavica' s nekoliko dragih ljudi uz dobru klopu, mir i spokoj. Točno mi to fali u životu i želim da mi iduća godina donese upravo to, pa sam zato valjda tako i proslavila. Sinoć sam bila kući već u 23 sata i odlučila u stilu tipične Djevice pospremiti detaljno svoj ormar, što sam radila do tri ujutro uz pomoć svoje frendice koja je bila sa mnom na večeri neposredno prije toga - rekla nam je tada.