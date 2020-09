Žanamari slavila 39. rođendan pa pokazala dekolte: 'Sa stilom'

Pjevačica je 39. rođendan proslavila u Makarskoj, u restoranu na rivi. Tamo su je razveselili s buketom ruža, a poručila je kako se nada da će ovakvih rođendana još biti. Puna je pozitive i raduje se daljnjim godinama

<p>Pjevačica <strong>Žanamari Perčić</strong> proslavila je 39. rođendan, a tim je povodom na Instagramu objavila nekoliko atraktivnih fotografija. Pozirala je u žarkocrvenoj haljini s visokim prorezom i istaknula duboki dekolte. Uz to je u ruci držala buket crvenih ruža.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba dekoltea</strong></p><p>Uz fotografiju je napisala kako je i gdje proslavila rođendan.</p><p>- Iako spontan, izlazak na večeru je bio mali i oprezan korak. Odabrala sam restoran na rivi s velikom terasom. Dočekala sam 39. rođendan uz predobru klopicu, romantiku i mog Makija - objasnila je Žanamari, koja je rođendan slavila u Makarskoj. </p><p>Za rezervaciju je nazvala samo nekoliko sati prije dolaska, no uspjeli su joj prirediti iznenađenje. Razveselili su je s buketom ruža.</p><p>- Ova neočekivana predivna večer napunila mi je baterije i dala snage da ostanem pozitivna i da nastavim vjerovati kako će sve biti dobro. Mora biti. Držite se dragi ljudi, nema predaje. Trenutačno živim za male stvari, lijepe trenutke. Zahvalna sam svemiru za svaki novi dan koji mi pokloni kako bih mogla živjeti uz svoju voljenu obitelj. Neka se takvih dana nakupi barem za 100 godina. To je jedino što si želim - poručila je pjevačica. </p><p>Pratitelji su joj u komentarima čestitali, a mnogi su se osvrnuli i na njezin izgled. Neki ne mogu vjerovati kako je napunila 39 godina, jer im izgleda mlađe.</p><p>- Ženo, tko bi ti dao 39 godina? Izgledaš top. Prekrasna si, haljina ti je odlična. Proslavila si sa stilom, sretan ti rođendan - pisali su joj. </p>