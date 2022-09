Žanamari u tangama: Muž mi kuha, ja ne izlazim iz teretane. Imam i celulita, pa što onda?!

Najveći izazov u životu je otkriti tko smo. Drugi najveći je biti sretan s onime što si pronašao, poručila je uz novu zavodljivu fotografiju na društvenim mrežama pjevačica Žanamari Perčić (40).

Na fotografiji je pozirala naslonjena na zid u žutom bikiniju. U prvi plan je istaknula virke noge i zategnutu stražnjicu, ali i tetovažu na nozi.

Dobila je brojne komplimente zadivljenih obožavatelja, a među njima je bila i Nives Celzijus koja je poručila kako su prekrasne i ona, ali i bikini.

Po svemu sudeći, isplatio joj se rad u teretani u kojoj provodi puno vremena, kako je nedavno i istaknula u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - rekla je za InMagazin.

U razgovoru je otkrila da je suprug taj koji kuha obroke. S celulitom nema problema.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

