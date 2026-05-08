Obavijesti

Show

Komentari 1
POSLUŠAJTE PJESMU

Žanamari u vrućem spotu! Nosi seksi čipkastu spavaćicu dok pjeva o povratku ljubavi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Žanamari u vrućem spotu! Nosi seksi čipkastu spavaćicu dok pjeva o povratku ljubavi
9
Foto: promo

Autorski tim koji stoji iza pjesme je Natko Smoljan, Mario Perčić i Ivan Šarčević. Spot za pjesmu isto prati emociju i sniman je na divnim lokacijama na Makarskoj rivijeri

Admiral

Žanamari je prije desetak dana izbacila novu pjesmu, a publika je sudeći po komentarima željno čekala ovaj spot. Pjesma “U tvojim rukama” je, kako ju opisuje Žanamari, tematski nježan i ranjiv i povratak ljubavi kakvu smo imali nekad - prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe s algoritmima, glumljenih života - dok nam je ljubav bila svetinja.

- Tuga je destruktivan osjećaj. U ovoj pjesmi je bas obuzimajuća, toliko da sam u tri navrata dok sam glumila scene u spotu briznula u plač. Par puta u životu sam glumila, jednom u kazalištu jednu jaku žensku ulogu i razorila me na sličan način. Nađeš se u priči, jer smo ih sve bar jednom proživjeli, i totalno nas konzumira emocija te sudbine. Mislim da ne postoji umjetnik koji ovako isto ne funkcionira. Zato neki od nas sebi i ‘doziraju’ stvaranje, i izbjegavamo se gubiti u pjesmuljcima. Ako se nisam pretvorila u pjesmu, to nije pjesma za mene. Ovo definitvno jeste - rekla je Žanamari.

Foto: PROMO

Autorski tim koji stoji iza pjesme je Natko Smoljan, Mario Perčić i Ivan Šarčević. Spot za pjesmu isto prati emociju i sniman je na divnim lokacijama na Makarskoj rivijeri, a kako je soba glavni motiv kroz kojeg se gradi priča, veliki dio spota je snimljen u prekrasnom Heritage hotelu Porin.

Foto: PROMO

- Namjerno sam izabrala hotelsku sobu, jer mnoge nemoguće zabranjene ljubavi nastanu i ostanu u njima. Takve ljubavi iako intenzivne su redom destruktivne i nemaju sretan kraj. Nekako su sudbinske, filmske… neizrečene, i netko mora napokon biti glas svih tih prešućenih ljubavi. Glazba i umjetnost ne šute i daju glas emocijama koje svijet ne čuje. Zato sam iz redateljske perspektive ovu priču i tugu stavila u takvu sobu. Tražila sam dugo najromantičniju sobu, nostalgičnu, punu sunca, topline, s pogledom na beskrajno more, koje svaki osjećaj zapamti i reflektira ga nazad zauvijek… I našla sam upravo prostor koji izgleda kao koljevka nečeg nezaboravnog i bezvremenskog - kaže pjevačica.

Foto: PROMO

Pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima, a spot pogledajte premijerno na njenom službenom YouTube kanalu.

- Uskoro dolazi još pjesama, i pop i rock izričaja, jer su to sve boje mojih emocija i kako ja živim kroz glazbu - najavila je Žanamari. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'
Tragom obitelji Malkovich

FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo. Obišli smo Ozalj i okolicu kako bisme iz prve ruke doznali detalje o njegovom porijeklu. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine.
FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom
KAKVA LINIJA!

FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom

Pjevačica je pozirala ispred prekrasnog pogleda na Malom Lošinju koji je oduzimao dah. No rijetki su gledali u more, već je u fokusu bila njena isklesana figura
Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...
biznis cvjeta

Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...

Dok jedni pune arene i stadione, drugi paralelno grade ozbiljna poslovna carstva. Financijski izvještaji za 2025. godinu otkrivaju koliko su domaći estradnjaci zaradili kroz koncerte, nastupe, tvrtke i privatne biznise

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026