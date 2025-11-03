Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 3. studenoga u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Zanima vas što će biti u vašim serijama u ponedjeljak? Tomi i Lara uzimaju brak u svoje ruke
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina, Cvita i Zora su sestre, ali i tri različite žene. Nakon nagle smrti njihova oca, same se moraju brinuti za sebe u izrazito patrijarhalnom društvu. Bračna ponuda koju primi Katarina čini se kao rješenje problema u kojem su se našle.
La Promesa
HRT1 13:20
Gumb pripada Cruz, koju narednik izolira u sobi. Nitko ne smije napustiti palaču bez dopuštenja. Janino se stanje popravlja i čini se da će se probuditi dok Curro pazi na nju
Chicago P.D.
RTL2 18:20
Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, nalazi se pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik. On krivi Halsteada za ubojstvo svog brata.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Ivana uhvati Jakova kako petlja s testom očinstva nakon što su on i Miro dali uzorke. Ivana uhvati Klaudiju kako Veljku opipava ranu od prometne nesreće i bude ljubomorna.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Milica ne može dočekati rezultate testiranja. Luce preko veze sazna da je troje ljudi kompatibilno. Vinko izigrava žrtvu, svi ga tetoše, a Vesna mu kuha. Tomi i Lara, izloženi lošim odnosima u svojim obiteljima, uzimaju svoj brak u svoje ruke.
Cacau
HRT1 12:30
Cacau kaže Quimu da su već posadili kakaovac i da postoji zanimanje u svijetu za njezin proizvod. Kaže Tiagu da se ne sjeća da je spavala s Marcom.
