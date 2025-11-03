Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Zanima vas što će biti u vašim serijama u ponedjeljak? Tomi i Lara uzimaju brak u svoje ruke

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nova TV

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 3. studenoga u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina, Cvita i Zora su sestre, ali i tri različite žene. Nakon nagle smrti njihova oca, same se moraju brinuti za sebe u izrazito patrijarhalnom društvu. Bračna ponuda koju primi Katarina čini se kao rješenje problema u kojem su se našle.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Gumb pripada Cruz, koju narednik izolira u sobi. Nitko ne smije napustiti palaču bez dopuštenja. Janino se stanje popravlja i čini se da će se probuditi dok Curro pazi na nju

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, nalazi se pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik. On krivi Halsteada za ubojstvo svog brata.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ivana uhvati Jakova kako petlja s testom očinstva nakon što su on i Miro dali uzorke. Ivana uhvati Klaudiju kako Veljku opipava ranu od prometne nesreće i bude ljubomorna.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Milica ne može dočekati rezultate testiranja. Luce preko veze sazna da je troje ljudi kompatibilno. Vinko izigrava žrtvu, svi ga tetoše, a Vesna mu kuha. Tomi i Lara, izloženi lošim odnosima u svojim obiteljima, uzimaju svoj brak u svoje ruke.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Cacau kaže Quimu da su već posadili kakaovac i da postoji zanimanje u svijetu za njezin proizvod. Kaže Tiagu da se ne sjeća da je spavala s Marcom.

Foto: promo

