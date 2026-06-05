Zanima vas što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama? Ivica dolazi na suđenje i prijeti

Divlje pčele

RTL 20:15

Kate iznosi završni govor, no tužitelj ostaje pri svom zahtjevu. Unatoč Jakovu i Karmeli te njihovu protivljenju, Ivica dolazi na suđenje i zaprijeti Anti. Iste večeri Ivica puni pištolj i odlazi u noć s mračnom namjerom. Mirjana unajmljuje ubojicu za slučaj da smrtna kazna ne bude izrečena.

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La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia predloži Ángeli da se uda za Beltrána kako bi izbjegla vjenčanje s Lorenzom, a Ángela pristane jer joj je to Curro teška srca savjetovao. Enora se vrati spremna priznati istinu o iznenadnom odlasku.

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Chicago P.D.

RTL2 19:40

Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na svoju doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani. No sve se komplicira kad se ranjeni napadač vrati u pekaru po pomoć.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Kod Macana je burno jer je Jadranka ljuta na oca, a Miljenko želi povući proizvode. Marko s Milicom danas nekamo ide, a nema pojma gdje. Milica laže Ivi da ona i Marko idu na masažu, ali kad dođe na tu adresu, Marko shvaća da ga je preveslala. Stanislav otkriva da Spomenka u Sinju pegla njegovu karticu i shvaća da je treba nečim zaokupiti pa joj potraži posao.

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Crno more

NOVA TV 18:10

U velikom obračunu u vili Koçari Adil saznaje da su Iso i Fadime bili prisiljeni na brak. Njegova neočekivana reakcija šokira cijelu obitelj. Dok Esme ponovno pokušava obuzdati Adilov bijes i spasiti Šerifov život, Şirin povlači opasan potez.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto gubi strpljenje i zahtijeva odgovore o prošlosti koju Cristina uporno skriva. Ana se pristane udati za Carlosa zbog Alberta mlađeg.