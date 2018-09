Zanimljva promjena: Potvrđen voditelj reboota Zone sumraka

Serija koja je već dobila tri ekranizacije, 'Zona sumraka', još jednom će se vratiti na male ekrane. U pitanju je 'Zona sumraka', serija koja nas plaši otkako se prvi put pojavila na televiziji sada već davne 1959. godine. Tada je, pod spretnom rukom Roda Serlinga, serija postala je pravi kulturološki fenomen. Trajala je pet sezona, sve do 1964. godine, no uspjela je ostati u mislima mnogih kao serija koja je prvi put prikazala neke ideje koje se do tada nisu koristile na televiziji.

'Samo' dvadeset godina kasnije, tijekom '80., se serija vratila na male ekrane na tri sezone, a toliko se usjekla u umove gledatelja da je tada je snimljen i relativno solidan film. Ali nakon tih godina su se pojavile mnoge značajno bolje serije, a slične tematike (spomenimo samo 'Dosje X'), tako da je serija još jednom pala u zaborav. No i taj je zaborav bio kratkog vijeka jer se 2002. godine dogodilo još jedno oživljavanje. Snimljene su 43 epizode, ali je gledanost bila podosta loša pa je serija okončana.

Nakon tog, posljednjeg oživljavanja, malo tko je očekivao kako bi se moglo dogoditi još jedno. No u vremenu smo kada mnoge televizijske serije imaju svoj revival (CBS All Access je ove godine već uspio donekle oživjeti interes za svoje stare serije uzdizanjem 'Zvjezdanih staza' iz mrtvih), pa zašto ne bi imala i 'Zona sumraka'. A kako su i drugi revivali postigli dobar uspjeh, nošeni valovima nostalgije, zašto i nova serija ne bi mogla biti uspješna?

Za sada je potvrđena samo jedna sezona serije, što je vrlo lukav potez jer se ne zna koliko će, ako ikoliko, serija biti uspješna. Nagrađivani komičar Jordan Peele ('Key & Peele', 'Get Out') vodit će sve, poput Roda Serlinga prije toliko godina, uz Marca Ramireza sa svoje strane ('The Defenders', 'Daredevil', 'Sinovi anarhije').

Serija postaje dostupna tijekom 2019. godine.

Tema: FILM