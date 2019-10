Zapjevala Majinu pjesmu, a žiri se primio za uši: Ovo je grozno

Četiri iksa dobili su Pamela Midžić i Bruno Mijanić koji su zahvaljujući Supertalentu postali prijatelji. Pamela je htjela impresionirati Maju Šuput (40) s njezinom pjesmom 'Jedna noć', no u tome nije uspjela.

- Pamela, iskakala si iz matrice od početka do kraja! Ne možeš ići u kontra ritmu, baš sam se naljutila malo. Žao mi je - rekla je Maja i dodala:

- Uvijek mi je lijepo kada netko dođe i pjeva moju pjesmu, međutim bilo bi mi draže da ju netko pjeva kako ona je, jer onda uvijek imam osjećaj da će netko misliti da je tako u originalu. Intonacija ti je potpuno kriva, ispadala si iz matrice. Možda jednostavno ova pjesma nije za tebe.

Martina joj je dala savjet.

- Oni koji su ti rekli da je ovo dobro, moraju ići kod doktora i isprati uši, a oni koji su ti rekli da nije dobro, to su ti pravi prijatelji i to su ljudi koji dobro čuju. I što je najvažnije, koji su dobronamjerni. Ja sam ovog trenutka jako dobronamjerna prema tebi i savjetujem ti da se ovime ne baviš jer ljudi koji će ti pljeskati, pljeskat će ne tvome pjevanju nego tvome izlaganju nečemu čemu nisi dorasla - otkrila joj je Martina. Bruno se pak predstavio s Rihanninom pjesmom 'Love on the brain'.

- Nije vam loš glas, ali loše vam je pjevanje - poručio mu je Janko, a Martina je dodala kako je početak čak bio obećavajući.

- Vokalno, zaintrigirao si me, ali pjevanje i uspjesi se ne dešavaju sami od sebe, ovako sve od sebe ne bi palo iz vedra neba. Znaš na čemu trebaš raditi, glas imaš lijep, ali moraš puno žganaca pojesti, ili špinata - zaključio je.

Inače, Pamela se 2017. sa sestrom okušala u showu 'RTL Zvijezde', no ni tada joj se nije posrećilo. Obje nisu prošle dalje pa su u backstageu plakale od tuge.

Ipak, to nije spriječilo Pamelu da snimi pjesmu 'Nedostaješ' koja na YouTubeu broji gotovo 300.000 pregleda.

