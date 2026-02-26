Započela prodaja ulaznica za drugi datum 'Progledaj srcem'

Reakcije publike na najavu dodatnog datuma 'Progledaj srcem' jasno su pokazale koliko je snažna čežnja za ovim susretom molitve i glazbe. Ljubitelji kršćanske glazbe iz cijele Hrvatske i inozemstva s nestrpljenjem su čekali novu priliku i dočekali ju.

Nakon što su mnogi ostali bez željenih mjesta za prvi datum, 16. svibnja, već u prvim minutama prodaje za 15. svibnja potvrdilo se ono o čemu se danima govorilo na društvenim mrežama i u medijima: publika je željela još jednu večer jednog od najvećih duhovno-glazbenih događanja u ovom dijelu Europe.

Foto: PROMO

Zanimanje je iznimno veliko od samoga početka prodaje. Organizatori zato pozivaju sve zainteresirane da svoje ulaznice za 15. svibnja osiguraju što prije.

Uz bogat glazbeno-molitveni program u dvorani, posjetiteljima će tijekom večeri biti dostupni sakrament svete Ispovijedi u predvorju dvorane i besplatna dječja igraonica “Superknjiga” za djecu od 4 do 10 godina (18:30 – 21:00), uz animatore, igre i druženje s omiljenim junakom Gizmom, za koju je obavezna prethodna prijava klikom OVDJE.