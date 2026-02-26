Obavijesti

Show

Komentari 1
SPEKTAKL

Započela prodaja ulaznica za drugi datum 'Progledaj srcem'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Započela prodaja ulaznica za drugi datum 'Progledaj srcem'
2
Foto: 24sata

Uz bogat glazbeno-molitveni program u dvorani, posjetiteljima će tijekom večeri biti dostupni sakrament svete Ispovijedi u predvorju dvorane i besplatna dječja igraonica

Admiral

Reakcije publike na najavu dodatnog datuma 'Progledaj srcem' jasno su pokazale koliko je snažna čežnja za ovim susretom molitve i glazbe. Ljubitelji kršćanske glazbe iz cijele Hrvatske i inozemstva s nestrpljenjem su čekali novu priliku i dočekali ju.

Nakon što su mnogi ostali bez željenih mjesta za prvi datum, 16. svibnja, već u prvim minutama prodaje za 15. svibnja potvrdilo se ono o čemu se danima govorilo na društvenim mrežama i u medijima: publika je željela još jednu večer jednog od najvećih duhovno-glazbenih događanja u ovom dijelu Europe.

Foto: PROMO

Zanimanje je iznimno veliko od samoga početka prodaje. Organizatori zato pozivaju sve zainteresirane da svoje ulaznice za 15. svibnja osiguraju što prije.

Uz bogat glazbeno-molitveni program u dvorani, posjetiteljima će tijekom večeri biti dostupni sakrament svete Ispovijedi u predvorju dvorane i besplatna dječja igraonica “Superknjiga” za djecu od 4 do 10 godina (18:30 – 21:00), uz animatore, igre i druženje s omiljenim junakom Gizmom, za koju je obavezna prethodna prijava klikom OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih
DESET DJEVOJAKA

FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

U petak se u Gastro Globusu bira Miss Grada Zagreba. Finalistice su spremne, a tko će odnijeti titulu - saznat ćemo uskoro. Pogledajte ih u galeriji
FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'

Glazbena zvijezda Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a sada je na snimanje stigla u barbi rozom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 26. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026