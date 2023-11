Započeo je romantični vikend: Ante otkrio sve o novoj djevojci, a Branko bacio oko na Brankicu

Nakon romantičnog putovanja, vrijeme je da se svi parovi u 'Ljubav je na selu' nađu u Istri na još jednom kratkom izletu koji bi mogao otkriti brojne tajne, nedoumice i osjećaje. Voditeljica Anita Martinović dočekat će parove u želji da dozna sve pikanterije.

Gabrijela je zaljubljena u Miroslava

Dame su na mjesto okupljanja stigle prve te uživale u ugodnom ćaskanju i čekanju svojih odabranika.

- Nikad nisam bila zaljubljena kao što sam se sad zaljubila u Miroslava - priznala je uzbuđeno Gabi.

- Branko će se sad rastopiti kad me tu vidi - predvidjela je i Smilja.

Ante priznao: 'Imam djevojku'

Prvi je po svoju Klaru stigao Ante. On je priznala kako više nema očekivanja da će biti ljubavni par, no ostali su jako dobri prijatelji.

Ante je kazao Aniti da je pronašao djevojku izvan emisije, a zatim objasnio i simboliku svoje majice koju je odjenuo, a na kojoj je pisalo 'Srce u Splitu, duša na sjeveru'.

- Moja majica predstavlja tu neku moju novu ljubav koja se dogodila, koja je trenutno u Splitu. Ona je bila strahovito ljubomorna na ovo sve tako da sam rekao: reci što trebam napraviti i ja ću to napraviti.

- Još uvijek mi je drago da je kraj mene, da popričamo. Ja je ne mogu zaboraviti - poručio je Branko kad je došao po Smilju.

- Mislim da će biti zabavno i iritantno kad je Branko u pitanju... I Radoslav - kazala je Smilja.

Radoslav i Irena čuju se svaku večer

Rade je bio idući na redu i odmah priznao da se s Irenom čuo skoro svaku večer. No farmer je bio spreman za rasprave pa je Irenu pitao zašto je izjavila da ju je zapostavljao na njegovom imanju.

- Nisam očekivala da će biti takav jer nam je na putu bilo odlično - poručila je Irena.

Ivan i Samanta susret su obilježili prijateljskim zagrljajem.

- Kad je ugledam, ja se uvijek osjećam dobro, ona je meni još uvijek draga - rekao je farmer.

Brankica otkrila da će Mijo postati otac

Brankica je Miji pružila tek ruku, a on je izrazio želju da s njom nasamo popriča i razriješi nesuglasice.

- Prenaglili smo se ili smo prerano pokazali svoju prirodu... Ja sam bio iskren, ali nije nam išlo - rekao je.

Brankica je Aniti ispričala sve o svađi s romantičnog putovanja i tome kako je doznala da Mijo ima drugu.

- Pogodilo me jer, kad smo bili na romantičnom putovanju, ta njegova cura mi se javila, slala sve slike, da je ona trudna... Očekivala sam da će Mijo biti muškarac i reći što se desilo - ispričala je Branka pa dodala da od svog farmera očekuje samo lijepo druženje.

Između Jožefa i Azre cvjeta ljubav

Stjepan i Ranka srdačno su se pozdravili, a priznali su da se nisu čuli nakon romantičnog putovanja. Miroslav je došao po svoju Gabi i poljubio je, priznavši da su se među njima razvile iskrene emocije, a i slovenski farmer Jožef priznao je kako je sretan što ga je dočekala njegova Azra.

- Ona je već shvatila da među nama počinje ljubav, da je to nešto više - kazao je Jožef Aniti.

Već pri samom dolasku u smještaj, ekipa je najviše kritizirala Radoslava, njegovo vikanje i 'miješanje' u tuđe probleme, a Irena je otkrila Klari kako joj je priznao da ima djevojku u Livnu, no ona u to ne vjeruje. Anita je okupila sve parove kako bi ih još malo ispitala o njihovim odnosima...

Mijo i Brankica bili su prvi, a tema razgovora bila je farmerova nova djevojka:

- Desilo se to što se desilo. Zamjerio sam joj to što mi nije dopustila da joj se približim.

- Mijo bi volio i sa mnom. I malo stariju i mlađu pa koja bude bolja - zaključila je Brankica.

Smilja povrijedila Branka

Branko je priznao kako ga je Smilja povrijedila na romantičnom putovanju jer se fotografirala s drugim muškarcem. Smilja je otkrila da joj je zasmetalo što je slao poruke drugim ženama, a i ostale kandidatkinje priznale su da im se Branko udvarao putem poruka, a sad je bacio oko na Brankicu.

- Mislim da bih joj mogao pružiti ono što njoj treba i da bi mogli funkcionirati nas dvoje kao jedna prava obitelj - kazao je farmer.

- Već sam čula da Branko mene pikira, da je bio razgovor između Branka i Stjepana, ali bome se prevario - jasna je bila Brankica.

Klara je još jednom ponovila sve o prijateljstvu s Antom te iskreno priznala:

- Ja znam što vrijedim, koliko sam ja sebi lijepa i znam da sam dosta ljudima i muškarcima lijepa... Mislim da Ante i ja u ovaj show nismo ušli čista srca da se stvarno zaljubimo i mislim da to nije ni moglo biti.

- Klari nije stalo do mene nego do njezinog ega... To je sve samo poljuljalo njezin ego - kazao je Ante,

- Što god treba, ja bih za nju napravio i u podne i u ponoć, no stvarno smo samo prijatelji.

Stjepan htio voditi Blanku na romantično putovanje

Miro i Gabi priznali su kako uživaju skupa i žele puno više od prijateljstva, a Gabi je poručila:

- Mogla bih se zamisliti kao njegova supruga, kako ne!

Stjepan je priznao da ga je Ranka na prvu podsjetila na njegovu suprugu, no ipak nisu uspjeli naći zajednički jezik, a zamjerio joj je i nezainteresiranost.

- Nije mogao napraviti ništa više da mi se svidi, moram biti iskrena, zamjerio mi se prvog dana - poručila je Ranka.

Stjepan je priznao da je na romantično putovanje želio voditi Blanku, no već je to obećao Ranki pa nije želio gaziti svoju riječ.

Samanta pronašla dečka izvan showa

Samanta je jasno dala do znanja da je pronašla dečka izvan showa i da s Ivanom neće biti nikakve romanse. Azra i Jožef priznali su da su se među njima razvile iskrene iskrice.

- Jednog dana bih otišla za Sloveniju, a ovo bih sve iza sebe gumicom izbrisala - kazala je Azra.

Parovi su nastavili svoje zajedničko druženje zabavom uz karaoke, a sve je završilo novim tulumom.