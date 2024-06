Započinje projekt Zagrebački kvartovi kulture: Nastupa više od sto izvođača u šest vikenda

Zagrebački kvartovi kulture, novi projekt koji će u narednim mjesecima kulturom obogatiti sedam zagrebačkih kvartova, započinje u Novom Jelkovcu gdje će se od 7. do 9. lipnja održati raznovrstan kulturno-umjetnički program: koncerti, kazalište za djecu i odrasle, suvremeni cirkus te filmske projekcije na otvorenom.

Zagrebački kvartovi donose bogat program tijekom lipnja, srpnja i rujna u Novi Jelkovec, Svetu Klaru, Malešnicu, potom Siget, Gajevo i Srednjake te Ravnice. Tijekom šest vikenda u sedam će se kvartova održati više od 50 različitih programa uz više od sto izvođača.

Foto Luigi Opatija, Festival Opatija, Centar Gervais Opatija, Pr | Foto: David K. - Foto Luigi Opatija

Koncerti, kazalište za djecu i odrasle, suvremeni cirkus te filmske projekcije na otvorenom privremeno će proputovati kroz zagrebačka naselja te tako njihovim stanovnicima omogućiti neposredan kontakt s kulturnim sadržajem. Kompletan program je besplatan, a prvi kvart - Novi Jelkovec!

Trodnevni program u Novom Jelkovcu započinje u petak poslijepodne, 7. lipnja, uz Zagrebački orkestar ZET-a koji će promarširati kroz Novi Jelkovec i uvesti tamošnje stanovnike u sva ostala događanja. Spomenuti orkestar simbol je grada Zagreba s djelovanjem od gotovo 100 godina, a okuplja članove svih generacija, umirovljene profesionalne glazbenike te amatere glazbenike najrazličitijih profesija, koje međusobno povezuje ljubav prema glazbi i kulturi puhačkih orkestara. Uslijedit će koncert benda Reper

iz sobe, Dalmatinskog Jovanottija, te potom instalacija-performans Passages – divlji plesni solo u vrlo uskoj pravokutnoj staklenoj kutiji u izvedbi francusko-brazilske umjetnica Alice Rende.

Foto: PROMO

Program u petak završava spektakularno – uz Zagrebačku filharmoniju i kvartet trombona koji će za ovu prigodu svirati hitove legendarne britanske grupe The Queen tako da vokalne dionice Freddieja Mercuryja neće pjevati vokali, već će ih izvoditi – tromboni! Kvartet trombona čine: Ivan Mučić, Mario Šincek, Marin Rabadan i Goran Glavaš, a koncertom će dirigirati Veton Marevci.

Nesvakidašnji i u potpunosti originalni aranžmani djelo su dugogodišnjeg člana Zagrebačke filharmonije, njena trombonista i skladatelja Marina Rabadana.

Foto: PROMO

Subota donosi cjelodnevni program: zabavnu i vrckavu predstavu Matovilka u izvedbi skupine Kazališni moljci i produkciji Tvornice lutaka – inspirirana istoimenom knjigom braće Grimm ova izvedba za cilj ima probuditi dječju strast za knjigom. Predstava Ljubavna poezija namijenjena je za sve uzraste, a u njoj će sve posjetitelje glumci s bogatim komediografskim iskustvom Filip Detelić i Borko Perić na zabavan način pokušati natjerati da se zaljube u poeziju.

Foto: PROMO

Predstava nastaje u režiji spomenutog dvojca i Petre Radin. U Novom Jelkovcu će u subotu odzvanjati zvukovi klasične glazbe kroz izvedbu Zagrebačkih solista, jednog od najnagrađivanijih i najstarijih hrvatskih ansambala, koji ove godine slavi jubilarnih 70 godina iznimno uspješnog djelovanja. Za neobičnu kombinaciju klapskog pjevanja i heavy metala pobrinut će se pak Metaklapa – riječ je o glazbenom sastavu koji spaja naizgled nespojivo: klapsko pjevanje s heavy metal glazbom, ponajviše glazbom jednog

od najvećih heavy metal sastava svih vremena – Iron Maidena.

Subota uključuje i Žonglerski koncert u izvedbi slovenskog cirkuskog kolektiva Mismo Nismo, a završava uz divan i topli

dječji film Dnevnik Pauline P. – oni najmlađi pod zvjezdanim će nebom moći uživati u zabavnim dogodovštinama naslovne junakinje, ali i najgledanijem hrvatskom filmu iz 2023.!

Foto: PROMO

Nedjelja donosi još jednu dječju predstavu: Vještica Hillary i uvrijeđeni kontrabas zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta nastavak je njihove dječje uspješnice, predstave Vještica Hillary! Mali gledatelji imat će priliku učiti o raskošnom svijetu opere kroz zgode jedne posebne operne vještice. Predstava nastaje u režiji Krešimira Dolenčića, a izvode je Tesa Litvan, Adela Golac Rilović i Tvrtko Stipić.

Zadnji dan novojelkovačkog programa uključuje i koncert benda Gadjo Manouche, benda sastavljenog od članova The Sick Swing Orchestra koji sviraju gypsy swing, kao i otkačenu crnu komediju Direkt u glavu u režiji i izvedbi Borka Perića i Filipa Detelića u kojoj preispituju sve živo i mrtvo.

Foto: PROMO

Kombinaciju klasične kazališne komedije i interaktivnog showa gledateljima donose poznati tekstopisac Igor Weidlich i B GLAD produkcija. Program u Novom Jelkovcu održat će se u prostoru ispred knjižnice i knjižnici Jelkovec te na platou u Ulici Ladislava Šabana.

Zagrebački kvartovi kulture održat će se u Novom Jelkovcu od 7. do 9. lipnja, od 21. do 23. lipnja u Svetoj Klari, od 5. do 7. srpnja u Malešnici te potom u rujnu u Sigetu, Gajevu i Srednjacima te Ravnicama.