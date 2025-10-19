Prljavci su zagrijali publiku na prepunom Trgu Ivana Pavla II. svojim bezvremenskim hitovima. Kada su zapjevali 'Marinu', atmosfera je bila na vrhuncu
Zaprešić su sinoć oduševili legendarni Prljavci, Tarapana Band i domaći Zaprešić Boysi
Sinoć je povodom grada Zaprešića na Trgu Ivana Pavla II. nastupilo legendarno Prljavo kazalište. Unatoč hladnoći, rokeri su rasplesali i zagrijali oduševljene obožavatelje.
Izveli su neke od svojih bezvremenskih hitova, a cijela publika s njima je pjevala u glas. Osobito kad je na red došao njihov hit 'Marina'.
Osim njih, nastupili su i domaći dečki Zaprešić Boysi. Kada su zapjevali 'Samo je jedno' atmosfera je bila na vrhuncu te su svi pjevali u isti glas.
Nakon Prljavaca i Zaprešić Boysa, na trgu su nastupili i Frano Pehar i Tarapana Band.
