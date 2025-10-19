Obavijesti

Zaprešić su sinoć oduševili legendarni Prljavci, Tarapana Band i domaći Zaprešić Boysi

Piše Marinela Mesar,
Zaprešić su sinoć oduševili legendarni Prljavci, Tarapana Band i domaći Zaprešić Boysi
Foto: snimio čitatelj 24sata

Prljavci su zagrijali publiku na prepunom Trgu Ivana Pavla II. svojim bezvremenskim hitovima. Kada su zapjevali 'Marinu', atmosfera je bila na vrhuncu

Sinoć je povodom grada Zaprešića na Trgu Ivana Pavla II. nastupilo legendarno Prljavo kazalište. Unatoč hladnoći, rokeri su rasplesali i zagrijali oduševljene obožavatelje.

Pokretanje videa...

Prljavo kazalište 00:50
Prljavo kazalište | Video: Čitatelj 24sata

Izveli su neke od svojih bezvremenskih hitova, a cijela publika s njima je pjevala u glas. Osobito kad je na red došao njihov hit 'Marina'.

Pokretanje videa...

Prljavo kazalište u Zaprešiću 00:37
Prljavo kazalište u Zaprešiću | Video: Čitatelj 24sata

Osim njih, nastupili su i domaći dečki Zaprešić Boysi. Kada su zapjevali 'Samo je jedno' atmosfera je bila na vrhuncu te su svi pjevali u isti glas.

Pokretanje videa...

Zaprešić boysi 00:31
Zaprešić boysi | Video: Čitatelj 24sata
DVA GRADA, JEDAN ROCK SPEKTAKL! FOTO Legendarni hitovi: Prljavo kazalište zapalilo Šalatu, ali i Veliku Goricu!
FOTO Legendarni hitovi: Prljavo kazalište zapalilo Šalatu, ali i Veliku Goricu!

Nakon Prljavaca i Zaprešić Boysa, na trgu su nastupili i Frano Pehar i Tarapana Band.

Pokretanje videa...

Tarapana Band 00:28
Tarapana Band | Video: Čitatelj 24sata

