Zaprosio kolegicu na kazališnim daskama, a za 24sata priznao: 'Znam i što bih da je rekla ne...'

Učinilo mi se da je Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu idealna prilika da zaprosim svoju Baru. Nastupali smo mi i pred više ljudi, ali ovo je ipak HNK, rekao nam je Aleksandar Lazić (47).

Ludbreški glumac prošle je nedjelje na kraju predstave “Aleks & Bara - Gola istina” zaprosio svoju dugogodišnju životnu i glumačku partnericu Natašu Popović. Svi su bili iznenađeni, nitko nije znao za njegov plan osim bratića, koji mu je pomogao oko prstena.

Foto: Privatni album

- Računal sam da bi mi lakše rekla ‘da’ pred publikom. A da je bilo ‘ne’, ja bih rekel da sam se samo šalil, ionako sam komičar - priča nam Aleks.

Foto: Privatni album

Dva tjedna razmišljao je o prosidbi

No nije sve to baš išlo tako glatko. Dva tjedna prije tog nastupa na 15. Danima smijeha Kerekesh teatra počeo je razmišljati o prosidbi pred publikom.

- Kupio sam prsten, a onda sam saznao da na predstavu dolazi moj bratić, trebao sam ga njemu dati da ga onda na predstavi on preda meni. Saznao sam i da sjedi u trećem redu, pa će nekako moći do mene na pozornicu. No onda tek počinju pravi problemi - govori nam s teškim uzdahom dok se prisjeća kako je to bilo pa nastavlja:

Foto: Privatni album

- Cijelo vrijeme Bara je sa mnom, teško mi je bilo objasniti da moram do bratića, a i skrivao sam ga. I tamo smo mi krenuli za Varaždin, a ja prsten, kutiju, stavio u rezervnu gumu, na nju rekvizite. Rekao sam Bari da moram do bratića, a onda sam dobio bruh dok sam ‘otkopal’ prsten ispod svih tih rekvizita. Pa ga je onda moral bratić skrivat, kak bi ženi doma objasnil novi prsten...

Foto: Privatni album

Zajedno su godinama, Aleksandar ima dvoje djece iz prvog braka, a Nataša jedno. Našli su se ne samo "životno" nego i glumački. A sve je počelo slučajno...

- Za sve je 'krivo' Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Tad sam nakon naših pobjeda počeo objavljivati videa. Tako sam nakon pobjede protiv Rusije fingirao da zovem Putina, a kad smo izbacili Engleze, 'zvao' sam sad već pokojnu kraljicu Elizabetu II. Ti su videi imali po 100.000 pregleda, bila je euforija, pa su ljudi gledali. I onda su mi počeli govoriti da se okušam u stand upu. Da Hrvatska u Rusiji nije prošla skupinu, ja se vjerojatno ne bih time bavio niti bismo sad razgovarali - otkrio nam je Lazić.

Foto: Privatni album

Nije mu bilo svejedno, no uskoro se odlučio i za taj korak. Pomogli su i mnogi pratitelji na društvenoj mreži, danas iz ima oko 90.000.

- Nije bilo lako prije prvog nastupa, ali onda sam shvatio da mi nije teško nastupati pred publikom, zapravo da mi je puno bolje. Nije isto kao kad sam snimao videa doma u kuhinji, ali danas mi je draže kad sam direktno pred publikom - objašnjava nam.

Uvijek je uz njega Bara, i u tim šaljivim videima, ali i na nastupima.

- Je, nekako nađem načina da je uvijek uz mene. Bilo da zbog nje imam šljivu na oku, bilo da me zbog nekog razloga maltretira. No nikad ju nitko nije vidio. I onda sam odlučio napraviti predstavu, neka je ljudi vide - kaže nam Lazić.

Publika je oduševljena predstavom

A predstava "Aleks & Bara - Gola istina" govori o bračnim odnosima. Uglavnom sebe prikazuje kao žrtvu i "mučenika".

- Tek sad vide kako stenjem i kako mi je zapravo. Ona me gnjavi, ja peglam, a radim i ostale kućanske poslove. No ima tu puno prevrata i puno novih situacija - rekao je Lazić pa nastavio:

- Kod nas ima vrlo mnogo teksta, ja nisam glumac i ne mogu gegovima nasmijati publiku. To mogu samo tekstom i zato ga ima toliko. Kao i svađa supružnika.

Foto: Privatni album

Kaže nam da su reakcije na predstavu iznenađujuće dobre. Ipak su oni amateri.

- Pozvao sam na jednu predstavu profesionalce, odnosno Ljubomira i Jana Kerekeša. Odmah su poslije zvali i pitali za suradnju, mi smo jedini amateri s kojima surađuje Kerekesh Teatar i hvala im. Gdje god smo dosad nastupali, Krapina, Čakovec, Ludbreg, Varaždin..., dvorane su bile pune, onda smo valjda pogodili s predstavom - dodao je Lazić.

Foto: Privatni album

Kaže da voli "oplesti" po političarima, da vole cenzuru.

- Jednom sam nastupao na jednom trgu, nije sad važno gdje i o kome je točno riječ, no kad sam počeo, došli su do mene i zamolili me da siđem, ali da buju sve uredno platili - kaže sa smiješkom.

Aleksandar postavlja optičke kablove

Nije to svestranom Aleksandru jedini posao. Radi već više od 30 godina...

- Zadnjih 20 sam u jednoj telekomunikacijskoj firmi. Ne u uredu i u odijelu, ja sam u manduri, postavljam optičke kablove. Kramp i lopata nisu mi strani. I nije samo to, vozim i bager i kamion. Ali ni to nije sve. Uzgajam borove i onda ih prodajem. Neki se voze i po 200 kilometara kako bi u adventu došli k meni, popili kuhano vino i gricnuli nekaj. Nije im žal - otkrio nam je Lazić.

Foto: Privatni album

Kad smo ga zvali, baš je bio radio na tekstu za novu predstavu, trebala bi biti u istom duhu kao "Aleks & Bara - Gola istina". A nada se i toliko uspješna.

Foto: Privatni album

- Je, premijera bi trebala biti 18. svibnja u Ludbregu, a zove se ‘Bankrot’. Imamo i dosta humanitarnih nastupa, i tu smo sve traženiji. Na to samo vrlo ponosan, drago mi je da su nas ljudi prepoznali - zaključio je Lazić.