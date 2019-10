'Zarađivala sam 4000 eura u pola sata. Svi su me obožavali'

Najseksi dama Bundeslige, najzgodnija djevojka Europskog prvenstva, žena zbog koje je princ Bruneja mijenjao protokol, osoba zbog koje su navijači Panathinaikosa navijali za AEK, kolumnistica najuglednijeg njemačkog dnevnog lista... Sve to i još puno više bila je Nives Celzijus (37) u vrijeme svoje WAGS karijere.

Foto: Instagram

S osmijehom se prisjeća Nives tog vremena, kad je bilo nemoguće otvoriti nijednu web stranicu, od SAD-a do Japana, a da vas na njoj ne dočeka Nives. U braku s nogometašem Dinom Drpićem (38) bila je od 2005. do 2014. godine. Iako su se razveli, i danas su u dobrim odnosima, žive u istoj ulici i pomažu jedno drugome.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Udala sam se u Las Vegasu. Nikad nisam bila tip koji se vidi u klasičnom braku. Kad me Dino zaprosio, ja sam zamišljala intimnu zabavu za naše prijatelje, bez starijih članova obitelji. Naravno, njima to nije bilo baš pretjerano drago, pa smo odabrali Vegas kao kompromis. Otišli smo tamo sami, ja sam ponijela samo svoju vjenčanicu, inače haljinu leopard uzorka, a sve ostalo smo odlučili srediti na licu mjesta. Čak smo i Elvisa uzeli za svjedoka. Da bude luđe, do braka zamalo nije došlo. Dino je kupio krive cipele, neke smeđe, koje mu nisu išle uz odijelo, pa se nije htio vjenčati da izgleda kao “seljačina”. Na kraju sam ga nagovorila da se oženi u japankama - priča kroz smijeh.

Foto: Instagram

Ubrzo nakon svadbe uslijedio je Dinin transfer u Njemačku. Potpisao je za tadašnjeg prvoligaša Karlsruher. Još se nisu ni stigli prilagoditi na život tamo, a već su postali zvijezde.

- Odmah je krenula pomama za nama. Šetali smo ulicom i vidjeli bismo sebe na naslovnicama. Prije mene titulu najzgodnije dame Bundeslige nosila je Silvia van der Vaart, supruga nogometaša Rafaela. Kad su je upitali koga vidi kao svoju nasljednicu, odabrala je mene. Ubrzo su mi i službeno dali titulu najseksi wagsice Bundeslige. Silviji sam se divila, gledala sam je na televiziji, a ona je mene hvalila. Ludo - priča nam Nives, koja je ubrzo dobila i ponudu njemačkog Bilda.

Foto: Danijel Galić

- Ponudili su mi da budem kolumnistica, vidjeli su da će to biti dobro i za njih i za mene, i bilo je. Moje kolumne bile su jedne od najčitanijih općenito na cijelom portalu. Za karticu teksta tjedno bila sam odlično plaćena - otvoreno kaže Nives, koju su navijači KSC-a jednostavno obožavali.

Foto: Instagram

- Jednom tjedno u klub su dolazila pisma za igrače, a ja sam dobivala više pisama od Dine. Jedno stotinu tjedno. Tražili su da im pošaljem autogram. Jednom tjedno po nekoliko sati potpisivala bih autograme - priča nam. Ne krije ni da se u Njemačkoj dobro zarađivalo...

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Nikad nisam tamo bila, kako bi se reklo, A lista celebrityja, ali svejedno bih za pola sata pojavljivanja na nekom eventu zaradila 3000-4000 eura - otkriva Nives, koja je imala i ponudu za reality.

- Zvali su nas s njemačkih televizija, ja sam više bila za to od Dine, vidjela sam u tome dobru priliku - rekla je Nives.

Dodala je da je on samozatajan tip koji ne voli zadiranje u privatnost, a i klub je na kraju te sezone ispao u drugu ligu, pa je sve nakon nekoliko mjeseci pregovora palo u vodu. Uslijedila je nova selidba. Dino Drpić potpisao je za AEK iz Atene.

Foto: Instagram

- Skroz drukčiji svijet od Njemačke, puno su nam bliži po temperamentu. Doduše, trebalo im je vremena da me skuže... A kad jesu, mogu samo reći da ljubav Grka prema meni traje i danas - kaže nam Nives, koja je, ističe, uspjela preobratiti i nekoliko navijača ljutog rivala Panathinaikosa da zbog nje prijeđu na AEK. Za Drpića su tad uslijedili transferi u Ukrajinu i u Rijeku, ali nigdje se nije dulje zadržao. Tad su počeli i prvi problemi u braku.

Foto: Instagram

- Njemu je smetala ta pozornost. On je htio da budem samo kućanica, a ja sam željela raditi - kaže Nives. Vrlo brzo Dino potpisuje za brunejski DPMM.

- Dobio je dobar ugovor tamo. Ja sam dolazila i onda bih ostajala mjesec dana. Vlasnik kluba je brunejski princ, prijestolonasljednik, dolazio je na utakmice - priča nam Nives, koju su zvali i na rođendan prinčeva sina.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Iz protokola su zvali Dinu da provjere što ću odjenuti. Nitko drugi nije dobio taj poziv, ali kako je to bio dječji rođendan, nisam ni mislila doći u provokativnom izdanju - dodaje Nives. Zbog nje je princ mijenjao protokol.

- Kod njih je pravilo da se žene ne rukuju s muškarcima. I dolaze svi uzvanici, s muškarcima se princ rukuje, sa ženama ništa. Ali meni je na kraju pružio ruku - priča sa smiješkom Nives. Život u Bruneju joj se svidio. Ali samo na početku.

Foto: Instagram

- Zanimljivo je bilo prvih mjesec dana, istražuješ što sve ima, u zemlji, u restoranima, probavaš njihovu kuhinju... A u nekom trenutku shvatiš da ne možeš nikamo na čašu vina. Dvaput mjesečno smo mogli unijeti dvije butelje vina po osobi iz Malezije - kaže Nives.

Danas je uspješna spisateljica, pjevačica i glumica, krasila je stotine naslovnica i o njoj se pisalo u pola svijeta.

Foto: Privatni album

- To je bilo ludo u početku. Ja objavim neku sprdnju, kažem da mi ne treba make-up jer imam bujno poprsje, i pola sata kasnije, eto me na Sunu. U Velikoj Britaniji su me čitatelji odabrali i kao najzgodniju djevojku prvenstva kraj Irine, Shakire... Ludo! - kaže nam Nives.

POGLEDAJTE VIDEO: