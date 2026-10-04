Zara Stanišić odnijela je titulu Miss Ličko-senjske županije

U sklopu manifestacije 28. Jesen u Lici u Gospiću održan je izbor za Miss Ličko-senjske županije za Miss Hrvatske, na kojem je laskavu titulu osvojila dvadesetogodišnja Zara Stanišić. Lijepa Zara je porijeklom iz Like i živi u Zadru, gdje je završila Obrtničku školu. Danas je poduzetnica koja uz rad u vlastitom salonu bavi i modelingom.

Odmalena njeguje ljubav prema plesu, posebice jazz danceu i MTV plesu, a velika joj je ljubav i sport. Sudjeluje na nogometnim turnirima i različitim sportskim aktivnostima. Nova Miss Ličko-senjske županije ističe se društvenošću, pozitivnošću i samopouzdanjem, a posebno joj je važan humanitarni rad. Sudjelovala je u aktivnostima pomoći i brige o djeci s Downovim sindromom, kao i na nogometnim turnirima organiziranima u svrhu prikupljanja pomoći za bolesne osobe.

Foto: N.Mraović za Miss Hrvatske

O svojoj životnoj filozofiji Zara kaže: „Budi svoj, vjeruj u sebe i ne odustaj od svojih snova.“ Upravo je ostvarenje jednog od svojih dječjih snova pronašla na pozornici izbora za Miss Hrvatske. Kako je navela u svojoj biografiji, sudjelovanje na izboru za nju predstavlja ostvarenje sna i priliku za osobni rast. Smatra da titula ne predstavlja samo krunu i izgled, već prije svega karakter, stav, samopouzdanje i spremnost da se svojim primjerom potakne druge da vjeruju u sebe.

Titulu prve pratilje osvojila je dvadesetdvogodišnja Karla Šebalj iz Otočca. Karla je završila gimnaziju, a tijekom osnovnoškolskog obrazovanja pohađala je i glazbenu školu, gdje je svirala klavir i pjevala. Danas je poduzetnica i također vodi vlastiti obrt za uljepšavanje. Kreativna i umjetnički nadarena, Karla posebno uživa u slikanju, crtanju, modi te izradi i ukrašavanju torti i kolača. Aktivna je i u sportu, a danas trenira u teretani i bavi se pilatesom. Voli prirodu, planinarenje i putovanja, kao i vrijeme provedeno s obitelji, prijateljima i svojim psićima. Važnim dijelom svog života smatra pomaganje drugima, a sudjelovala je i u humanitarnim akcijama te donirala odjeću Caritasu.

Foto: N.Mraović za Miss Hrvatske

Izbor Miss Ličko-senjske županije za Miss Hrvatske je održan pred brojnim uzvanicima i gostima koji su pristigli iz Ličko-senjske županije, ali i drugih dijelova regije, a bio je dio bogatog programa tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja je i ove godine okupila velik broj posjetitelja. Dobrodošlicu svim sudionicima, uzvanicima i gostima Jeseni u Lici uputio je ličko-senjski župan Ernest Petry, istaknuvši značaj manifestacije za promociju Ličko-senjske županije, njezine tradicije, kulture, gospodarstva i turističke ponude. Program je vodio Davor Garić. Za glazbeni dio programa pobrinuli su se Baruni, dok su se djevojke predstavile u vjenčanicama i haljinama Nikolina Wedding Storea. Za njihov izgled pobrinule su se Martina Peršić i Mahire Alagić iz Studija Una.

Vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta Iva Loparić Kontek uputila je posebnu zahvalu Ličko-senjskoj županiji i Gradu Gospiću na domaćinstvu izbora, kao i Turističkoj zajednici Ličko-senjske županije, Turističkoj zajednici Plitvička jezera i tvrtki I.T.R. na pokroviteljstvu.

Foto: N.Mraović za Miss Hrvatske

Posebnu simboliku večeri donijela je i predaja tijare. Prošlogodišnja Miss Ličko-senjske županije Antonela Antolić, koja će županiju predstavljati na nadolazećem izboru 31. Miss Hrvatske u ožujku u Zagrebu, predala je svoju tijaru novoj županijskoj missici. Zara Stanišić sada kreće u pripreme za 32. izbor za Miss Hrvatske kada će predstavljati Ličko-senjsku županiju.

“Sve dosadašnje županijske pobjednice se pripremaju za veliko nacionalno finale, na kojem će, osim ljepote, imati priliku pokazati svoju osobnost, znanje, talente i svestranost kroz različite kategorije i izazove. Očekuje ih natjecanje u šest kategorija ; Intervju, Sport, Talent, Top Model, Head-to-Head i Multimedija. Kroz različite izazove djevojke će imati priliku pokazati puno više od fizičkog izgleda : svoje znanje, osobnost, komunikacijske vještine, sportski duh, kreativnost i talente'', objasnila je Ivana Delač. Poseban naglasak Miss Hrvatske stavlja na Beauty with a Purpose – Ljepotu sa svrhom, kroz predstavljaja humanitarne i društveno korisne projekte. Ponosni smo što je naša Ema Helena Vičar u Vijetnamu na Miss Svijeta ušla s projektom o očuvanju Jadrana u Top 6 projekata u Europi'', izjavila je Iva Kontek.

Foto: N.Mraović za Miss Hrvatske

Ovogodišnja Jesen u Lici tijekom dva dana okupila je brojne goste, izlagače i posjetitelje iz Ličko-senjske županije, ali i cijele regije. Gospićki Trg Stjepana Radića bio je prepun posjetitelja, a brojni štandovi ponudili su bogatstvo domaćih proizvoda, autohtonih ličkih delicija, rukotvorina i proizvoda lokalnih OPG-ova. Upravo takva atmosfera dodatno je pridonijela svečanosti završnice manifestacije i izbora za Miss Ličko-senjske županije za Miss Hrvatske za Miss Svijeta.