Zarađuje od prodaje rekvizita, vlasnik je i producentske kuće

Pjevanje im je “temeljni” biznis, od toga ipak žive, no neki su estradnjaci proširile poslove. Imaju vinograde, adventske kućice, prodaju kape i majice, imaju udjele u IT tvrtkama, iznajmljuju skladište... Dugačak je popis poslova koje naši estradnjaci rade “sa strane”. Neki posluju dobro, ali dogodi se i poneki loš poslovni potez, loša procjena, pa završe u minusu, a neki čak i u blokadi. No pjevačka karijera ipak im nosi najviše novca, pogotovo onima koji ubiru zaradu i od autorskih prava. U svakom slučaju, lakše im je nego “običnim smrtnicima”. Ako im zapne u biznisu, samo uhvate mikrofon i vrlo brzo “zakrpaju” sve rupe i minuse.

Marko Perković Thompson (53) jedan je od najpopularnijih hrvatskih izvođača, o čemu svjedoče i iznosi koji mu se plaćaju za nastupe. Primjerice, samo za proslavu Oluje ove godine, Grad Split je za njegov koncert izdvojio 400 tisuća kuna plus PDV. A to je samo jedan koncert u dugogodišnjoj karijeri. Thompson je i vlasnik producentske tvrtke MP-ton, a u upravi, osim njega, sjedi i njegova supruga Sandra. Osnovana je 2006., a sjedište joj je u Splitu. Tvrtka ima dvoje zaposlenih i dobro posluje.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Tako je 2018. godine imala prihode od 1.1 milijun kuna, a godinu ranije uprihodila je 943 tisuće kuna. Thompsonova firma je u 2018. imala bruto dobit od 284 tisuće kuna, a u 2017. nešto više od 100 tisuća kuna bruto dobiti. Mediji su prije desetak godina izradili top listu najbogatijih estradnjaka, a prvo mjesto zauzeo je upravo Perković. Pisalo se tada kako Thompson redovito traži i dobije oko 15 tisuća eura po nastupu, a osim glazbenog dijela, Perković navodno zarađuje i ogroman novac od rekvizita koji se prodaju na svakom njegovom koncertu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tadašnje novinarske procjene kazivale su da je u 2008. zaradio oko 50 milijuna kuna. Sličan iznos, umanjen za dio recesijskog minusa (oko 10 posto), spremio je u džep i 2009. Thompsonu je 2007. godine Porezna uprava, tijekom nadzora nad njegovim prihodima i rashodima, utvrdila porezni nesrazmjer i to na iznos od 1,3 milijuna kuna. Perković se žalio, ali svejedno ga je morao platiti.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Danas je situacija drukčija. Upućeni kažu da Thompson sada zarađuje još više i da po nastupu dobije i do 20 tisuća eura. Thompson je vlasnik producentske tvrtke MP-ton, a u upravi, osim njega, sjedi i njegova supruga Sandra. Osnovana je 2006., a sjedište joj je u Splitu.

Ne zaboravimo da se Thompsona optuživalo da je dobivao ogroman novac i za koncerte koje nije održao. Tužiteljstvo je u slučaju Fimi media optuživalo Perkovića da je dobivao novac iz crnog HDZ-ovog fonda da se u vrijeme predizbornih skupova suzdrži od nastupa. Bivši rizničar stranke Mladen Barišić je svjedočio da se Thompsonu na Sanaderov zahtjev isplatilo više od pola milijuna eura. Perković je odbacivao sve optužbe, rekavši kako mu je Sanader dao samo 50 tisuća kuna za izgradnju crkve u Čavoglavama. Na sudu nije uspio dokazati da mu HDZ nije dao preko 500 tisuća eura za šutnju.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/

Kad smo kod nekretnina i Čavoglava, pjevač u rodnom selu upravo širi obiteljsku kuću od 150 kvadrata, vrijednu između 50 i 75 tisuća eura. Kuća mu se nalazi u blizini crkve koju je pomogao graditi, a zemljište od oko 2500 kvadrata kupio je za 6000 eura. Thompson i supruga Sandra trenutno žive u Splitu. Par je prvo živio u trosobnom stanu "žnjanskim blizancima", u istoj zgradi u kojoj ima i kafić Crovis. Za nekretninu je, prema splitskim agentima za nekretnine, iskeširao najmanje 220.000 eura. Danas mu taj stan vrijedi i više od 300.000 eura.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nova kuća s bazenom na Žnjanu, vrijedna 1,350.000 eura opasana je zidom na kojemu su postavljene nadzorne kamere. Kuća ima 607 kvadrata, a sastoji se od prizemlja, dva kata i tavana. Dvorište ima oko 148 kvadrata. Kad su sklopili kupoprodajni ugovor prije sedam godina, zgrada je još bila nedovršena, a tad su je procijenili na 360.000 eura. Thompson ju je dobio zamjenom kuće na zagrebačkom Vrhovcu s dvorištem i voćnjakom, čiju je vrijednost isto procijenio na 360.000 eura.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Pjevač je na Vrhovcu živio do 2009., nakon čega je kupio luksuzni penthouse u Radničkoj cesti u Zagrebu s dvije etaže, veličine 680 kvadrata, od čega je 400 kvadrata stambeni dio, a ostalo su terasa i garaža. Platio ga je 9,800.000 kuna. Nakon što je dospjelo u javnost da prodaje penthouse za 15 milijuna kuna, povukao ga je iz prodaje. Ponovno se našao na stranicama oglasnika prije tri godine, kad je tražio istu cijenu. Nije poznato je li uspio prodati penthouse. Iako ne živi u njemu, pjevač je do prije tri godine i dalje ulagao u taj stan.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Tako je nakon prvog oglašavanja preuredio balkon i terasu, koja se proteže cijelom dužinom zgrade. Tad je rekao da mu se ne žuri s prodajom pa može čekati kupca koji je spreman izdvojiti toliki iznos. Thompsonov penthouse nalazi se na osmom i devetom katu te ima izravan lift u stan. U cijenu su uključena i četiri garažna mjesta za automobile. Na donjoj etaži su kuhinja, pet spavaćih soba, četiri kupaonice, terasa i dnevni boravak.

POGLEDAJTE VIDEO: